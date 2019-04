Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske (RS) zabranila je uvoz još jedne pošiljke jagoda porijeklom iz Grčke u količini od 2.560 kilograma, jer je laboratorijskom analizom ponovo utvrđeno povećano prisustvo pesticida "Spinosad“, iznad propisanih vrijednosti.

Foto: Arhiv

-Pregledom pošiljke prilikom uvoza, inspektor je uzeo uzorak za laboratorijsku analizu, kojom je obuhvaćeno ispitivanje ostataka čak 151 pesticida, gdje je samo za jednu aktivnu materiju konstatovano prisustvo iznad maksimalno dozvoljenih količina – potvrđeno je iz entitetskog Inspektorata.



S obzirom da nedozvoljena količina pesticida predstavlja jedan od najvećih rizika kada je riječ o ispravnosti voća i povrća i njegovoj bezbjednosti za ljudsku upotrebu, nadležni inspektori, kako se dodaje, posebnu pažnju posvećuju proizvodima sezonskog karaktera, koji se intenzivnije uvoze u kraćem periodu.



Za jagode je karakteristično da one imaju kratak period vegetacije od cvjetanja do berbe, zbog čega je posebno važno ispoštovati bezbjednosne intervale, odnosno karencu. Jagoda je u fazi zrelosti jako osjetljiva, plod joj brzo raste i sazrijeva, a za potrebe transporta često se tretira i protiv truležnica.



S početkom sezone uvoza jagoda, fitosanitarna inspekcija je poseban akcenat stavila upravo na pošiljke jagoda, koje nam najčešće dolaze iz Španije, Grčke i Turske, i koje se u većim količinama uvoze sve do početka sezone domaćih jagode sa otvorenog polja.



Fitosanitarna inspekcija RS-a je i prošle sedmice zabranila uvoz jedne pošiljke jagoda porijeklom iz Grčke, u količini od oko 4.000 kilograma, zbog povećanog sadržaja pesticida.





(FENA)