U okviru programa „Proljeće u Banjoj Luci“, taj grad će tokom aprila ugostiti turističke radnike iz regiona na drugoj Međunarodnoj konferenciji turizma i Međunarodnom sajmu turizma koji će biti održani od 18. do 20. aprila.

Gradonačelnik Igor Radojičić je naglasio da je turizam jedna od značajnih prilika za Banju Luku i da postoji ogroman potencijal u razvoju turizma.



– U protekle dvije godine razvijaju se i dodatni elementi koji omogućavaju razvoj turizma. To je, prije svega, avionski saobraćaj gdje smo trenutno povezani sa četiri evropske destinacije, a 12. aprila je predviđeno da za Banju Luku krenu prvi čarter turistički letovi iz Beograda koji će za vikend dovoditi turiste. Ukupnu ponudu gradu obogatilo je i otvaranje najvećeg regionalnog šoping centra 'Delta planet' – rekao je Radojičić.



Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku Neven Stanić kazao je da Banja Luka ima dosta turističkog potencijala i da bi trebalo da se bazira na komparativnim prednostima koje imamo, a to se prvenstveno odnosi na rijeku Vrbas i sve ono što ona nudi u turističkom smislu.



– Naš prioritet na ovogodišnjoj konferenciji bit će receptivni turizam. Mi želimo da dovodimo goste iz inostranstva u Banju Luku, da im pokažemo ono čime raspolažemo i da gosti odu zadovoljni iz našeg grada. Jedna od tema konferencije biće i destinacijski menadžment. Tu temu ćemo obraditi na način da našim turističkim agencijama predstavimo kako da na najbolji način brendiraju turističke proizvode – najavio je Stanić.



Direktorica Turističke organizacije Banja Luka Irena Radojević istakla je na konferenciji za novinare da je Grad prepoznao šansu za razvoj u turizmu kao važnoj privrednoj grani.



–Ugostit ćemo i svjetski poznato ime u svijetu turizma Slobodana Mićića, a već sada možemo reći da je prijavljeno oko 150 učesnika, a to su predstavnici turističkih agencija, turoperatora, hotelijera, lokalnih zajednica i slično. Biće tu učesnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Hrvatske i Rusije – rekla je Radojević.

