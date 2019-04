Međunarodni sajam namještaja „SARAJEVO4WALLS“ bit će održan u Sarajevu od 11. do 14. aprila u dvije sajamske hale u Olimpijskom kompleksu Zetra.

Foto: 24sata.info

Na sajmu će biti predstavljena cijela drvna industrija – od faze primarne prerade drveta do izrade finalnih proizvoda. U ovaj sajam spada i uređenje enterijera i eksterijera, kao i promocija proizvoda svih pratećih industrija – proizvođača najrazličitijih repromaterijala i mašina koje se koriste u proizvodnji namještaja.



Sajam je u 2019. ostvario značajan iskorak i to u dva pravca – povećanja sajamskih kapaciteta na 10.000 m2 i tako postao najveća i najznačajnija manifestacija specijalizovana za namještaj i prateću industriju u BiH, te u pravcu programskog djelovanja organizacijom B2B i B2C poslovnih sastanaka izlagača sa potencijalnim kupcima iz BiH, regiona i Europe.



Neka od najznačajnijih domaćih i stranih imena koja će se pojaviti na sajmu su KARE design, Standard furniture factory, Natuzzi, Inside, Domavija, Enza Home, Globo i mnogi drugi.



Posjetioci će imati mogućnost vidjeti kompanije koje dolaze direktno iz nekoliko država iz regije i Europe ili imaju svoja predstavništva u BiH i to iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Italije, Austrije, Belgije, Turske, Njemačke, Norveške i naravno kao najznačajnije iz Bosne i Hercegovine.



Poseban događaj za sve učesnike bit će i dodjela sajamskih nagrada i to u četiri kategorije – nagrada za najinovativniji komad namještaja, nagrada za najbolji dizajn komadnog namještaja, nagrada za najbolju prezentaciju i estetski izgled izlagačkog prostora, te nagrada za najbolji proizvod na sajmu.



Organizatori sajma „SARAJEVO4WALLS“ nastavljaju sa humanitarnim radom, te će se i ove godine prodavati ulaznice za sajam po promotivnim cijenama od dvije KM od kojih se sredstva namjenjena za potrebe pomoći pravljenja „Roditelsjke kuće“ – kuća za boravak djece oboljele od karcinoma i njihovih roditelja nakon primljenih terapija u Tuzli ali i za rad TV emisije „Ispuni mi želju“ koja pruža pomoć ugroženoj populaciji u cijeloj BiH.



Organizatori su pozivali sve zainteresirane da posjete sajam i da pogledaju najbolje od najboljeg što nudi privreda BiH, te da ostvare kupovinu na popustima od pet do 50 posto, te da učestvuju u humanitarnim aktivnostima, najavili su iz SARAJEVO4WALLS-a.

(FENA)