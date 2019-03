U sjeni pregovora oko formiranja nove vlade, aktualna Vlada Federacije BiH nastavlja s poslom.

- Federalna vlada je u aktualnom sazivu, volim tako reći, i nemamo pravo očekivati novu vladu. Unutar Vlade postoji mnogo tehničkih stvari koje treba rješavati, ali mi poštujemo nedavno održane izbore i njihove rezultate i suzdržani smo od predlaganja novih zakonskih rješenja. Što se tiče odnosa, postoji u zadnje vrijeme mala zadrška vezano za pojedina imenovanja koja dolaze na dnevni red Vlade, a koja se zbog isteka mandata moraju popunjavati. Ipak, vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme i oko toga postići neki dogovor - kazala je u intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista federalna ministrica financija Jelka Milićević.



Osvrćući se na posao obavljen u proteklom mandata, Milićević je ustvrdila kako je Vlada većinu zacrtanog uspjela realizirati.



- Ono što smo planirali smo u 90 posto i realizirali, a jedan dio, naprosto, propustili smo priliku realizirati i uglavnom je to riječ o drugoj polovini 2017. i 2018. godini. Ono što smo uspjeli realizirati uglavnom smo uspjeli u prve dvije godine mandata. To su krupni, reformski zakoni. Nije ih bilo lako ni predložiti, ni braniti, a ni usvojiti, pa ni provoditi. Cijeli set zakona iz fiskalnog sektora osigurao je da danas imamo fiskalnu održivost i financijsku stabilnost. To je ono što će biti dobra polazna osnova za novu vladu, jer nema problema s likvidnosti, kašnjenjem isplata i naprosto nitko ne treba urgirati za pojedine isplate - kazala je ministrica.



U prijelaznom razdoblju do dolaska nove vlade predložen je i usvojen federalni proračun za 2019. godinu koji je temeljen na planiranom rastu gospodarstva od 3,5 posto.



- Prema preliminarnim podacima, imamo rast za prošlu godinu od 3,1 posto, a u 2019. godini je planirano oko 3,5 posto. To je dobra osnova i s cijelim setom zakona koji će biti u proceduri želimo postići punu disciplinu u prikupljanju poreza i rasteretiti gospodarstvo, odnosno napraviti pravedniji porezni sustav koji će otvoriti prostor za povećanje plaća u realnom sektoru, ali i u društvenom sektoru - kazala je ministrica Milićević.



Odgovarajući na pitanje o mogućim prijetnjama po domaće gospodarstvo vezanim za Brexit, američko-kineski trgovinski rat i druga globalna kretanja, Milićević je upozorila kako se te opasnosti moraju shvatiti ozbiljno jer je BiH mala, otvorena ekonomija koja nema mehanizme zaštite.



- Sva ta kretanja i u bližem i u daljem okruženju vrlo brzo se reflektiraju i u BiH, pa samim tim i u Federaciji. Ja se sjećam da se kod nas prije krize 2008. godine nije razumijevalo što će se dogoditi, a ni onda nismo imali mehanizme zaštite. Mi smo kao mali brod koji se nađe na uzburkanom moru i samo se nadamo da nas bura odnese u neku mirniju zavjetrinu gdje ćemo sačekati smirivanje oluje. Za očekivati je i da će ekonomski rast biti usporen i u samoj Europi i ove naše projekcije od 3,5 posto rasta bit će dobro ako se održe na 3,1 posto. Jer, mi kao država, a ni kao Federacija ni danas nemamo mehanizme zaštite, a i da imamo toliko smo mali da ni na što drugo na globalnom planu ne možemo utjecati - kazala je federalna ministrica financija Jelka Milićević.





