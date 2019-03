Strane kompanije koje posluju sa bh. proizvođačima nerijetko spuštaju otkupne cijene proizvoda i tako direktno obaraju i standard ovdašnjih radnika, a privredu guraju u sivu zonu.

arhiv / 24sata.info

Nisu rijetki ni slučajevi kada se strani partneri u Bosni i Hercegovini upuštaju u poslove sa privrednicima koji posluju i sa druge strane zakona.



Svjetski poznati brand obuće "Paul Green" već duže vrijeme ostvaruje saradnju sa firmom "Fortuna" iz Gračanice.



Direktor ove firme Safet Pjanić je u aprilu prošle godine u Kantonalnom sudu Tuzla osuđen na pet godina zatvora zbog organiziranog kriminala, a firma je završila u stečaju.



On je uhapšen u julu 2017., a zajedno s njim privedeni su i njegov sin Bakir te članovi uprave "Fortune" i drugih sestrinskih firmi unutar "Fortune" Husein Nurikić, Ibrahim Muharemović, Redžo Delimehić i Alija Nurikić, te stečajni upravnik u ovoj fabrici Muhamed Hadžić.



Pjanić se teretio da je kao direktor "Fortune" organizovao kriminalnu grupu te osnovao paralelna, odnosno sestrinska preduzeća pa kroz firme "Fortex", "Fortob" i "Fortunatto" preuzeo poslove "Fortune", iskorištavajući njene ljudske i materijalne potencijale. Pjanićeva grupa je optužena da je oštetila Fortunu za oko četiri i po miliona maraka, kao i državu za neplaćanje višemilionskog poreza.



Sebi i drugima pribavio je višemilionsku korist, odnosno sav profit od poslova, dok je "Fortuni" pripisao dugove po osnovu režija i drugih troškova. Između ostalog, poslovne i proizvodne prostore "Fortune" on je ovim firmama iznajmljivao za 80 feninga po kvadratu.



Istovremeno, radnici su radili za 250 KM, a tokom bolovanja im je isplaćivano po 50 ili 100 KM, iako je Fortuna dobijala refundaciju od Zavoda za zdravstveno osiguranje TK. Tokom 19 godina radnicima nije isplaćen nijedan mjesec staža.



- Plate su isplaćivane, ali po 200 ili 300 KM. To nam je bio i topli obrok, i prevoz i sve. Bolovanje je isplaćivano po 100 KM, a mi smo sad u posjedu dokumenata koji pokazuju da je on redovno dobijao refundaciju od kantona, a nama je govorio da i ne zaslužujemo više, jer ni to nismo zaradili, kazala je radnica bivše fabrike Fortuna Najila Mujaković nekoliko dana nakon Pjanićevog hapšenja.



Fortunatto je počeo proizvodnju u septembru 2016. u prostorijama Fortune u stečaju i zaposlio 300 radnika ove bivše fabrike obuće.



No, sve navedeno nije spriječilo kompaniju "Paul Green" da nastavi saradnju sa Pjanićima. Nastavili su poslovati sa firmom „Fortunatto“, koju je na istoj gračaničkoj adresi osnovao Bakir Pjanić, Safetov sin, također jedan od optuženih u procesu protiv njegovog oca.



Direktor „Paul Greena“, Guido Strebel, Općinu Gračanicu je posjetio 2017. godine i o toj kompaniji govorio kao o velikom svjetskom brendu koji dnevno proizvodi 10 000 pari cipela, a godišnje obrne oko 100 miliona eura.



Firma svoje proizvode plasira na tržište zapadne Europe u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj a šire se i na tržište SAD-a i Japana. Tada je načelniku Gračanice, Nusretu Heliću, obećano 250 novih radnih mjesta i povećanje proizvodnje za 50 posto.



Obzirom na loš imidž firme Fortuna direktori su tada izrazili brigu o napretku poslovanja i njihove pozicije na tržištu te su istakli da ne žele da ih ljudi povezuju sa Fortunom samo iz razloga što oni iznajmljuju njihove prostorije, saopćeno je nakon sastanka Helić-Strebel.



Na sastanku je dato i obećanje povećanje plata svim uposlenim u firmi „Forttunato“ kao i velika novčana ulaganja u infrastrukturu, ali jako malo od navedenog je ostvareno.



Obećanja su data i ovog mjeseca.



Predstavnici Opštinske uprave Petrovo (RS) razgovarali su 3. marta sa rukovodstvom firmi “Fortunato” iz Gračanice i “Paul Green” iz Austrije, koji traže 100 novih radnika za potrebe proizvodnog pogona u opštini Gračanica (FBiH). Kako je istaknuto, radnicima nude primanja koja su među najboljim u tom sektoru, plaćeni topli obrok, osigurani prevoz, te radno vrijeme od 7.00 do 15.00 sati.



Radnici u toj firmi danas zarađuju oko 500 KM, mnogo manje od prosječne plaće u FBIH koja je u 2018. godini iznosila 889 KM.

(24sata.info)