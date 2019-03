Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i generalni sekretar Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Enzo Quattrociocche potpisali su danas u Sarajevu Administrativni aranžman za Godišnji sastanak Odbora guvernera EBRD, te investicijsku konferenciju i biznis forum koji će početkom maja biti održani u Sarajevu.

Foto: FENA

Šarović je izjavio da je predstojeći Godišnji sastanak Odbora guvernera EBRD jedan od događaja za koji je on kao ministar želio da budu održani u Sarajevu, te je zahvalio svima koji su mu pomogli da se to i ostvari.



- Ako svi zajedno ovaj događaj pametno iskoristimo uvjeren sam da ćemo promijeniti opštu sliku o Bosni i Hercegovini i to je vrlo važan trenutak koji kao zemlja treba da iskoristimo - istakao je Šarović.



Dodao je da će to biti prilika koju trebaju iskoristiti svi nivoi vlasti, privredne komore i FIPA, jer slična prilika Bosni i Hercegovini neće dugo biti pružena.



Quattrociocche je naveo da pripreme spomenutih događaja dobro napreduju te da se s pravom može očekivati da sastanak i konferencija budu uspješno održani.



- Međunarodni mediji, zajedno s bh. medijima, doprinijet će da to bude uistinu globalni događaj koji će predstavljati jedinstvenu priliku za predstavljanje Bosne i Hercegovine svijetu i siguran sam da ćete to iskorostiti - poručio je Quattrociocche.



Sarajevo će od 7. do 9. maja biti domaćin Godišnjeg sastanka Odbora guvernera EBRD, te investicijske konferencije i biznis foruma koji će ugostiti više od 2.000 predstavnika međunarodne poslovne zajednice, investitora, visokih državnih zvaničnika i predstavnika organizacija civilnog društva.

(FENA)