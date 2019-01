Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) u posljednjih šest godina bilježi konstatan rast prihoda.

Direktor UIO Miro Džakula danas je na konferenciji za novinare rekao da se od prihoda UIO finansiraju sve institucije vlasti na svim nivoima u BiH.



- UIO je ključna institucija zadužena za fiskalnu stabilnost BiH – rekao je Džakula ističući da će u ovoj godini nastaviti uspješan rad te razviti strategiju upravljanja poslovnim procesima.



Istakao je da su ukupni bruto prihodi u prošloj godini iznosili 7,6 milijardi KM i veći su za 552,5 miliona u odnosu na 2017., koja je bila rekordna.



- Prihodi su rasli po stopi od 7,84 posto, što je mnogo više od rasta BDP-a i svih drugim makroekonomskih pokazatelja u BiH – naglasio je Džakula ističući da raste izvoz iz BiH, što znači da ekonomija pokazuje „vitalnost“.



Na rast prihoda lani su najviše uticala povećana sredstva od PDV-a, putarine i uvozne akcize, dok je povrat poreza iznosio 1,3 milijardi KM.



Od 2013. do kraja prošle godine ukupan bruto prihod UIOBiH se prosječno godišnje povećavao za 4,3 posto.



Džakula očekuje da Upravni odbor te uprave nađe rješenje u vezi s presudom Suda BiH po kojom je Uprava dužna da RS-u isplati 15 miliona KM, odnosno ukupno oko 22 miliona KM s kamatama.



Sud BiH donio je 7. maja 2015. godine presudu kojom je UIO obavezana da RS-u isplati 15 miliona KM plus zatezne kamate zbog nezakonite raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu. RS je, nakon blokade računa UIO, naplatila dosad 6,1 milion KM.



- Uprava poštuje presude Suda BiH, a na Upravnom odboru je da odredi na koji način će se izvršiti poravnanje - dodao je on istučući da ovo nije veliki iznos, imajući u vidu koliko prihoda prikuplja UIO te da treba naći dogovor, kako se ne bi otežavao rad te finansijske institucije.



UIO je uspostavila i E-portal korisnika elektronskih usluga, a oko 2.500 poreskih obveznika još uvijek nije podnijelo zahtjev za registraciju za elektronske PDV prijave te su iz UIO BiH pozvali da to urade, budući da od narednog mjeseca to neće više biti u prilici.



Dosad je tu obavezu ispunilo 43.000 obveznika.





(FENA)