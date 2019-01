U Republici Srpskoj (RS) nedostaje alatničara, jer taj profil radnika dosad nije školovan, iako je to zanimanje važno za sve industrijske procese.

Ilustracija / 24sata.info

Kako bi ispravili tu grešku sada će se učenici za alatničare školovati u srednjoj školi u Prijedoru, a taj predmet bit će obrađivan i na Mašinskom fakultetu.



Zamjenica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Latinović je istakla da posao teže nalaze poljoprivredni tehničari i gimnazijalci, a u okviru visoke spreme ekonomisti i pravnici.



Najveća potreba poslodavaca je za IT stručnjacima te profesorima matematike i fizike.



Predstavnik Unije udruženja poslodavaca Saša Aćić je dodao da su svi zanati deficitarni na tržištu rada, jer je veliki odliv te radne snage u zemlje EU.



Naglašava da je privrednicima u interesu da učenici što ranije počinju s radom, jer onda mogu imati i kvalifikovane radnike.



- Danas u RS radnici, u prosjeku, tek u 27 godini prvi put zarađuju svoju plaću – rekao je Aćić ističući da privrednici podržavaju projekt dualnog obrazovanja, te će zajedno s resornim ministarstvom raditi na opremanju odjeljenja za izvođenje učeničke prakse.



Privrednici, predstavnici resornog ministarstva i Zavoda za zapošljavanje RS-a danas su razgovarali o konkretnim mjerama na povezivanju učenika srednjih stručnih i tehničkih škola i tržišta rada.



Ministrica prosvjete i kulture RS-a Natalija Trivić je dodala da će uskoro dobiti jasne pokazatelje privrednih subjekata o potrebama za radnicima kako bi to ministarstvo moglo da kreira upisnu politiku u srednjem obrazovanju, za onim školskim profilima za kojima postoji potreba.



I dobra plaća uslov su da kvalifikovani radnici ostanu u RS te dodaje da će se insistirati da one budu povećane.



Trivić najavljuje da će biti definisano i pohađanje stručne prakse kako bi mogli primijeniti stečena znanja.



Direktorica Privredne komore Dragica Ristić je rekla da je privredi važno da dobiju radnike koji su nakon školovanja dovoljno pripremljeni za rad.



- Važno je da se podigne svijest o potrebi realnog sagledavanja tržišta rada i perspektive za zapošljavanje, ali i rušenja nekih zabluda o pojedinim zanimanjima – rekla je Ristić ističući da je potrebno pratiti i koji sektori će se razvijati i po tome kreirati upisne politike.





(FENA)