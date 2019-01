U Bosni i Hercegovini od danas su na snazi nove cijene cigareta.

Arhiv / 24sata.info

Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) podsjećaju da se, u sladu sa odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2019. godinu, po paklici cigareta plaćati proporcionalana akciza u visini 42 posto maloprodajne cijene i specifična akciza u iznosu od 1,65 KM po paklici.



Po kilogramu duhana za pušenje plaćat će se akciza u iznosu od 114,40 KM.



Nove cijene su nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duhan i cigarete u Evropskoj uniji.



Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje u Bosni i Hercegovini dužni su da do 7.januara dostave popisne liste cigareta i duhana za pušenje sa popisanim zalihama navedenih akciznih proizvoda na dan 1.januara 2019. godine.



Osim cigareta i duhana za pušenje, porezni obveznici su dužni popisati i količine (zalihu) akciznih markica za označavanje cigareta i duhana za pušenje, koje su preuzete u UIO, a nisu iskorištene za obilježavanje ovih akciznih proizvoda do kraja 2018. godine, obračunati razliku akcize za uplatu, te i ove popisne liste dostaviti u UIO do 7.januara.



Do 17.januara 2019. godine mora se izvršiti i uplata razlike akcize na popisane zalihe.



Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, u skladu sa odlukom, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta, upozorili su iz UIO BiH.



(FENA)