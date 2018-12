U petoj emisiji BH IT koja je rađena u koprodukciji sa BH Telecomom govorimo o pokretanju starup projekata u BiH te prednostima Cloud televizije.

Mlada inovatorka Erna Šošević je prije više od godinu dana pokrenula startup Bizbook digitalnu poslovnu platformu. Osnovni problem je što startup uopšte ne postoji u zakonima Bosne i Hercegovine. To nju ali i ostale spriječava da može osnovati zasebnu firmu nego radi pod okriljem druge firme.

- To znači da recimo prve dvije godine bude oslobođena nameta državi. Ti nameti su izezuzetno veliki zato što novoosnovana kompanija već ima tržište, već ima klijente, bavi se već idejom koja postoji. Dok start up uvodi inovaciju i to je ono što je specifično za start up. Dakle, potrebno je da nam se da prostor, da nađemo nove klijente da počnemo da radimo, da bismo bili ravnopravna kompanija u BiH, kaže Erna Šošević.

Do sada nije zaradila ni marke, a za to su krivi zakoni i birokratija.

- Ja još sebi ne isplaćuejm paltu. Zato što sve doprinose koje imate, prihode koje imate morate da uplatite za marketing za vizit kartice za neke, stvari koje su vam potrebne. Tako da tek nakon godinu ili dvije možete očekivati zaradu, kaže Šošević.

Primjera dobre prakse je mnogo. Inkubacioni cenatr Lipncia iz Tuzle jedan je od njih. Mladim ljudima pružaju pomoć, stoga su i mnoge firme od startupa postale giganti.

- Pružamo im pomoć prilikom njihovih aplikacija, pomoć pri registraciji, prvih 6 mjeseci su oslobođeni bilo kojih dananja vezano za zakupninu, navodi Emir Hamzić direktor Inkubacionog centra Lipnica Tuzla.

Star up je nešto novo, inovativno a širi se brzo, poput Instragrama, no u BiH opštine i druge istitucije startapom smatraju i frizerske salone. Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje za ovu godinu obezbijeđeno je 6 miliona za start upe, ali u praksi start upa je najmanje.

- Sektor koji preovladava dominantno, kada je riječ o pokretanju biznisa, u našem programu je uslužni sektor, znači ima dosta trgovine, ima dosta ugostiteljstva, transporta itd, kaže Haris Čuljević, portparol federalnog zavoda za zapošljavanje.

Struka jasna Start up ima BiH ima potencijal da čini 10 posto preduzeća.

- Najveći problem je loš privredni ambijent, koji ne daje, osim tog početnog kapitala, nikakve poticaje za STARTUP za prvih tri do pet godina poslovanja, smatra Damir Miljević, ekonomski analitičar.

Ono što je negdje budućnost u BiH ne postoji. Tome doprinosi loša poslovna klima, birokratija ali i trenutna politička situacija koja tjera investitore iz BiH. Statistika je poražavajuća – od deset 10 satrtupa jedan preživi. Zato, Erna s početka naše priče, i mladi talenti poput nje, najvjerovatnije će svoju budućnost tražiti u onim zemljama u kojima je startup budućnosti, kao što i treba da bude.

Cloud usluge

Šta znači cloud u današnjem svijetu najbolje znaju velike kompanije. Tako primjera radi, ako govorimo o TV kućama, svi uposlenici znaju da je arhiva jedan od najznačajnijih aspekata za rad. Kompanije s tradicionalnim pristupima, gdje su sadržaji i poslovni programi instalirani lokalno kod korisnika na računarima, imaju pristup tim sadržajima samo ako imaju računar pored sebe ili ako se nalaze unutar tvrtke. Sve evidencije, dokumente te sadržaje programa gotovo je nemoguće izmjenjivati izvan lokalne mreže, a nadogradnja programske opreme je skupa i komplikovana. Upravo cloud computing nudi pristup osobnim podacima i aplikacijama, koji više nisu smješteni na računaru već u tzv oblaku – što znači da programu, evidencijama i dokumentaciji može se pristupiti s većeg broja uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Sve što je potrebno je internet. Sve ovo nudi, brže, bolje i jendostavnije vođenje firmi.



- Kompanija AS Holding je, uvođenjem cloud rješenja unaprijedila postojeće alate, koji su omogućili brži rast, razvoj i ekspanziju naših brendova poput Zlatne džezve, Oaze, Topsa i Zlatnog pudera. Što se svakako uklapa u desetogodišnju strategiju razvoja naše kompanije. Pored operativih troškova, koje smo minimizirali, ključna prednost rješenja je mobilnost i dostupnost sa bilo kojeg uređaja na svijetu. Rješenje je potpuno sigurno, skalabilno i pouzdano i pored optimizacij vremena omogućava menadžerima da donose na brz i efikasan način odluke i da upravljaju svim našim kompanijama, kaže Semir Hrvić, direktor IT sektora AS Holding.

- Naša pretežna djelatnost, prvenstvena djelatnost je razvoj sofvera. Immao svoje ERP rješenje, koje smo prije nekoliko godina, htjeli da pretvorimo u jedno rješenje koje će biti bazirano na cloud tehnologijama. Samim tim dali smo se u potragu za adekvatnim providerom takvih usluga. Želja nam je bila da taj provider bude iz BiH. BH Telekom se pokazao kao partner s kojim možete razgovarati o svemu onome što vam treba koji će vas pratiti u vašem razvoju i njihova cloud tehnologija, koju mi koristimo, je omogućila nama da pružimo bolje usluge svojim korisnicima, kaže Haris Tafro.

BH Telekom unaprijedio je svoje usluge još 2015 godine i uveo unaprijeđenje Clod usluge koja omogućava svim fizičkim i pravnim licima omogućava korištenje virtualnih mašina kreiranih na infrastrukturi BH Telekoma. Clod computing usluge BH Telekoma mogu se iznajmiti kao virtuelne mašine, servere sa resursima, procesor, diskovni prostor, memorija, performansom po želji firme, pri korištenju infrastrukture plaća se samo ono što se koristi na mjesečnom nivou.

- Male i srednje kompanije sada imaju mogućnost da na nekoliko klikova kreiraju IT okruženje koje je u prošlosti bilo rezervisano isključivo, za velike kompanije, koje su imale velike budžete za ulaganje u IT infrastrukturu. BH Teelkom posjeduje Cloud platformu, i mi smo samo sebi najveći korisnici. Svi naši važni interni procesi realizuju se preko Cloud platforme. U budućnosti imamo namjeru, svojim korisnicima, kroz portfolij Cloud usluga pružiti te usluge, navodi Ajla Bučo, BH Telekom.

Private Cloud sadrži brojne prednosti za korisnike: nižu cijenu pristupa, nižu cijenu mjesečne naknade, nižu cijenu korištenja resursa.

- Platforma se oslanja na najvećeg svjetskog proizvođača softvera za virtualizaciju, radi se o VMWare-u, i najvećem nivou licenci koje VMWare može pružiti. Dakle, sve funkcionalnosti koje korisnik može dobiti od najvećeg svjetskog proizvođača, može ih dobiti kroz BH Telekom. Također serverska infrastruktura i storage infrastruktura, može odgovoriti i najzahtjevnijim aplikacijama u skaladu sa zahtjevima korisnika. Korištenjem BH Telekom infrastrukture kao Cloud servisa dobijate mogućnost da se vaši podaci nalaze na, barem, tri lokacije i na taj način ste potpuno sigurni da vaš biznis neće trpiti nikakve prekide, kaže Zoran Memić iz BH Telekoma.

BH Telekom svojim korisnicima nude mnogobrojne pogodnosti, te stoga, su korisniku su omogućene i mrežne, sigurnosne i aplikacijske funkcije dostupne kroz IT SM pakete ili zasebno kroz uslugu Konsaltinga. Osim navedenog, korisnici usluge Enterprise Cloud ostvaruju dodatni popust po osnovu dužine trajanja pretplatničkog odnosa. Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 2 godine do 5 godina - 10% A za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 5 godina i više - 15%. Jer u BH Telekomu korisnik je na prvom mjestu.

