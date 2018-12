(24SATA.INFO)

U četvrtoj emisiji BH IT koja je rađena u koprodukciji sa BH Telecomom govorimo o IT stručnjacima u u Bosni i Hercegovini te zajedničkoj donaciji Miralema Pjanića i zaposlenika BH Telekoma dva apartmana u roditeljskoj kući u Sarajevu.

Svima su nam poznate velike kompanije iz Silikonske doline, poput Googlea i Facebooka. Šta ukoliko vam kažemo da takvo nešto postoji i u BiH? Kompanija u kojoj vladaju najbolji radni uvjeti i koja trenutno drži jednu od vodećih pozicija u regionu je Simfoni.

Genijalci iz područja IT-a rade na projektima koji pomjeraju granice i unose promjene na globalnom nivou. Rad u radnom okruženju koje podiže motivisanost na najviši mogući nivo. Specifično organizovane prostorije zaposlenima nude fantastične mogućnosti – od urbano opremljene prostorije za sastanke, preko „silent zone“ u kojoj programeri rade na tehnološki najrazvijenijoj opremi, pa sve do prostorija za zabavu i rekreaciju koje do sada nisu viđene u našoj zemlji. Simfoni vjeruje da sretni ljudi rade odlične stvari.



Za ishranu u ovoj kompaniji zadužen je profesionalni kuhar, koji svakodnevno vodi računa da se zaposleni hrane zdravo. Irfan Godinjak je u Simfoni stigao prije šest godina.



IT industrija u BiH shvatila je da se u našoj zemlji još uvijek nalazi mnogo inteligentnih i vrijednih ljudi, skrivenih talenata, kojima sistem nije pružio priliku da steknu adekvatna znanja, koja im mogu osigurati direktno zaposlenje, zbog toga svake godien rade prekvalifikaciju kadra kako bi sposobni mogli ući u svijet IT-a.



Pjanić i BH Telecom u Roditeljskoj kući



Miralem Pjanić i zaposlenici BH Telekoma pokrovitelji su dva apartmana u roditeljskoj kući u Sarajevu. BH Telekom je svoj rođendan obilježio druženjem sa djecom oboljelom od raka. Umjesto skupih i pompeznih rođendanskih proslava ova kompanija odlučila je dan provesti u roditeljskoj kući i još jednom pružiti ruku prijateljstva mališanima koji su njeni stanovnici.



BH Telekom kompanija koja je poznata po humanitarnom djelovanju otišla je korak dalje, te je svoj rođendan nesebično poklonila djeci oboljeloj od raka. Naime, simbolično na dan nastanka ove uspješne kompanije potpisan je ugovor o pokroviteljstvu dva apartmana u Roditeljskoj kući u Sarajevu u kojoj borave roditelji i njihova djeca, oboljela od malignih bolesti. Pokroviteljstvo se odnosi na period od tri godine, i za svaku godinu iznosi po 10.000 KM. BH Telekom podržava razne projekte iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja, pa i ovakve humane projekte, ali je ovo jedan od , nama najdražih ovoj djeci je potrebna ovakva vrsta podrške, ali je i nama potrebna da bi dobili motiv da i dalje budemo uspješni, istakli su iz ove komapnije. Kako su u Roditeljskoj kući apartmani tematski uređeni i imaju svoje nazive, BH Telecom i Miralem Pjanić izabrali su apartman, pod nazivom „Visibaba“, koji simoblično najavljuje rađanje još čvršćeg prijateljstva i bezuvjetne podrške. Što nagovještava i još snažniju vezu sa roditeljskom kućom i najhrabrijim i najsnažnijim među njima, djecom koja su istinski heroji.



- Ja sam tu dio jedne lijepe, prelijepe priče, što me sigurno dotaklo, jer i ja sam roditelj, otac jednog mladog dječaka, Edina. Tako da, kao što sam rekao ono što mogu uraditi sigurno je, da ću biti u budućnosti prisutan i pomoći koliko mogu, rekao je Pjanić.



Koliko ovo znači za roditeljsku kuću najbolje govori to da je kroz nju od njenog osnivanja 2016. godine, prošlo oko 120 porodica, a trenutno u njoj borave četiri porodice. Udruženje "Srce za djecu oboljelu od raka“je u maju pokrenulo posebno osmišljen program samoodrživosti Roditeljske kuće. A o humanosti uspješnih ljudi u BiH govori i to da u Roditeljskoj kući, koja broji deset apartmana, do sada su za sedam njih obezbijeđeni pokrovitelji, ali su i ostala tri rezervisana.



- BH Telekom od samog osnivanja Udruženja 2003 godine daje punu podršku našem Udruženju, našoj dječici. U toj borbi u najvećoj borbi, a to je borba za život, rekao je Fikret Kubat, predsjenik Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.



Upravo septembar je mjesec podizanja svijesti o djeci oboljeloj od raka. Stoga, sve je puno lakše podnijeti uz prijatelje a BH Telekom zaista jeste prijatelj Roditeljske kuće u Sarajevu. Zato ova kompanije treba da bude primjer i ostalim i pomogne u podizanju svijsti o ovim i ovakvim problemima.



