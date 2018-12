Biznis.ba, prvi poslovni portal u BiH sa tradicijom dugom 15 godina, ove godine nagradu “Biznismen godine” odlučio je dodijeliti Senadu Džambiću.

Foto: 24sata.info

Džambić ima vlasničke udjele u 11 velikih i uspješnih bh. kompanija, ali u javnosti je najpoznatiji kao vlasnik trgovačkog lanca Bingo. Nagradu je zaslužio zbog kontinuiranog jačanja ekonomije Bosne i Hercegovine, otvaranja novih radnih mjesta, investiranja i izuzetne društvene odgovornosti.







Džambić je pravi primjer kako od male kompanije napraviti veliku i moćnu koja je danas jedan od stubova ekonomije države Bosne i Hercegovine, ali i kompaniju koja traje sada već četvrt vijeka i uveliko podržava domaću proizvodnju.



Ovaj uspješni biznismen 2017. godine je kupio tuzlansku "Ditu", a radnicima u potpunosti povezao radni staž i isplatio osam zadnjih plata. Nije to bio ni prvi niti zadnji put da Džambić kupovinom većinskog prava spašava od stečaja i propasti privredne subjekte.



Ovu godinu obilježilo je spašavanje kompanije Tuzlanski kiseljak d.o.o. koja je bila u vlasništvu Pivare Tuzla. Ranije je to bio slučaj i u, osim pomenute Dite, kompanijama Unevit, Majevica, Interx .. a osim spašavanja kompanija, spašen je i veliki broj radnih mjesta, te su pokrenute nove investicije.



O Senadu Džambiću bi se moglo pisati na dugo i na široko, no ovdje ćemo završiti njegovom rečenicom koju je kao recept ostavio na nedavnoj BH sedmici inženjerstva u Tuzli: Tamo gdje su se vlasnici odvojili od radnika, oni su i propali, kao što se naši političari sada odvajaju od naroda, pa propadaju.



Podsjećamo, prošlogodišnju titulu Biznismena godine ponio je Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS Holdinga. S pravom se može reći da je ovo priznanje i tokom godine iza nas potpuno opravdao.









(24sata.info / Biznis.ba)