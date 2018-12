U drugoj emisiji BH IT koja je rađena u koprodukciji sa BH Telecomom govorimo o digitalizaciji u Bosni i Hercegovini te priznanju koje je SOS Dječije selo uručilo BH Telecomu.

21. stoljeće je digitalni vijek u kojem se više niko ne emituje analogno, sve se pojednostavljuje svugdje u cijelom svijetu. Osim u BiH. Bit ćemo možda jedna od posljednjih zemalja koja će implementirati digitalizaciju. Ipak, medijskog mraka u našoj zemlji mogle bi biti spašene komercijalne televizije.



Po isteku svih rokova, BiH je na tri lokacije pustila testno emitovanje digitalnog signala u DVBT formatu, a Regulatorna agencija za komunikacije pokrenula je sistemodobrovljavanja onih koji su trebali biti nosioci ovog projekta – tri javna servisa kojim su dodijeljeni multipkesi A i B. Oni nikada nisu zaživjeli.



- I taj proces sad kasni zbog toga što nije završeno dobavljena oprema za drugu fazu digitalizacije. Međutim, u skladu sa dokumentima koji su na snazi u BiH, RAK je našla mogućnost po kojoj može da se napravi priča po kojoj bi komercijalen stanice dobile svoj multipleks i taj proces u BiH bude riješen, generalni direktor RAK-a Predrag Kovač.



Ukoliko se to relativno brzo ne dogodi s početkom emitovanja digitalnog radija, a testna emitovanja su krenula u BiH i susjednoj Srbiji, i ovo malo postojećeg emitovanja u BiH bit će dovedeno u pitanje jer prenosni sistemi, prije svega javnih servisa, rade na dijelu spektra namijenjenog za digitalno emitovanje radijskog programa. Zato bi BiH vrlo brzo mogla doći u poziciju da mora ugasiti analogno emitovanje televizijskih kanala, prije svega javnih servisa.



- Mi smo imali par sastanaka sa komercijalnim televizijama gdje su tražili da se ovaj proces u BiH otkoči. U skladu s tim RAK je pripremio sve dokumente i pošto je dio spektra namijenjen RAK relativno brzo može da uđe u proces da komerijalnim televizijama kroz komerijalni multipleks operater omogući da digitalno emituju u BiH, navodi Kovač.



Komercijalne televizije u BiH najviše trpe zbog kašnjenja digitalizacije. Vrlo su realna predviđanja da se ovim televizijama dodijeli poseban multipleks kako bi one samostalno, mimo javnih servisa, mogle otpočeti proces digitalizacije i tako građanima postati dostupne na cijeloj teritoriji zemlje u još boljoj kvaliteti.



- RAK je spreman da konkurs za dodjelu multipleksa za digitalno emitovanje bukvalno u veoma kratkom vremenu pusti na javni konkurs i time će se pokazati da li postoje oni koji su zainteresovani da u BiH završe proces digitalizacije ili započnu taj proces, bolje rečeno, zaključio je direktor RAK-a.



A započeti proces digitalizacfije značit će veću pokrivenost TV signalom u cijeloj BiH, bolji kvalitet slike i tona, ali i višemilionsku dobit za budžet naše zemlje. I naravno spas za komercijalne televizije u BIH.



Priznanje BH Telecomu



U proteklih 10 godina BH Telekom je izdvojio 90.000 maraka za SOS Dječija sela u BiH. Zato je SOS Dječije selo uručilo zahvalnicu predstavnicima ove komapnije kompanija za posvećenu i kontinuiranu podršku radu SOS dječijih sela BiH. BH Telekom dobitnik je zahvalnice za dugogodišnju podršku.



SOS Dječija sela BiH već 24 godine pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, te djeci i porodicama u potrebi. U proteklim godinama je ukupno 4.661 kompanija barem jednom uplatila donaciju pri čemu je najmanji pojedinačni iznos donacije bio 1 KM, a najveći 112.851 KM.



- Ovo okupljanje danas posvećeno je našim prijateljima, korporacijama, kompanijama, individualcima, svima onima koji pomažu rad SOS Dječijih sela u BiH. Mi smo jako sretni, u principu što imamo BH Telekom komapniju, kao prijatelja jer definitivno, bez takvih prijatelja naš rad bi bio nemoguć, kaže Amir Omanović, direktor SOS Dječija sela.



Iz BH Telekoma su istakli da je cilj osigurati da djeca odrastaju u toplom porodičnom okruženju, okruženi ljubavlju, brigom i sigurnošću. Mnogo j eistinskih prijatelja među kompanijama i medijima koji su se kroz godine podipirali. Zahvalnicu za BH Telecom je preuzeo Kemal Avdagić, direktor Direkcije BH Telecoma Sarajevo pri čemu je dodao da je izuzetno ponosan na dosadašnju saradnju sa SOS Dječijim selima BiH.



- Prava riječ je prijateljstvo ljepša od parterstva, zaista se osjećamo kao prijatelji i drago nam je kada druga strana to prepozna. Bh Telekom već 15 godina, daje, onu iskrenu podršku, u radu SOS dječijih sela u BiH, Podrška se ogleda ili odvija kroz sponzorstvo u projektu „Superbus“ gdje podržavamo mladu ekipu, mobilnu, koja praktično, na ekukativnom planu djeluje i širi tu lijepu priču djeci i mladim ljudima, naveo je Kemal Avdagić, direktor Direkcije BH Telekom Sarajevo.



Samo u proteklih deset godina vrijednost pružene podrške Superbusu bila je oko 90.000 maraka. Podrška se ogleda kroz sponzorstvo. Podrška se ogleda kroz sponzorstvo u projektu Superbus gdje ova kompanija podržava mladu, mobilnu ekipu koja djeluje na edukativnom planu i širi lijepu priču djeci i mladim ljudima. Pored ovog vida saradnje, BH Telecom je u više navrata omogućio SOS Dječijim selima BiH da svim pretplatnicima fiksne telefonije distribuiraju pismo sa uplatnicom kao poziv za podršku SOS porodicama. Putem pisma, građani su u prilici upoznati se sa životom unutar SOS Dječijih sela, a svojom donacijom u onom iznosu koji mogu priuštiti, biti najdirektnija potpora za pokrivanje tekućih troškova SOS porodica.





