U prvoj emisiji BH IT koja je rađena u koprodukciji sa BH Telecomom govorimo o kapacitetima Bosne i Hercegovine, Informacijsko-komunikacijskih kompanija u Bosni i Hercegovini, te nagradama koje je BH Telecom podijelio svojim vjernim korisnicima u Tuzli.

Informacijsko-komunikacijske kompanije u Bosni i Hercegovini posjeduju kapacitete da u narednih pet godina zaposle šest hiljada stručnjaka u ovoj oblasti.



- Mislim da je veoma teško, i u granici nemogućeg da nađete nezaposlene ljude. Od tog momenta mi smo zajednički počeli raditi na konkretnim stvarima, uveli smo politiku sektora elektronskih komunikacija, akcioni plan za realizaciju politike sektora elektronskih komunikacija. Već sada radimo na tome da organizujemo određene radionice da krenemo na afirmaciji mladih ljudi gdje su treći i četvrti razredi škole da jednostavno nemamo hiperprodukciju kadrova da nemamo deficit u ovom kadru, smatra Ismir Jusko, ministar komunikacija i prometa BiH.



To je prilika da se smanji nezaposlenost i ublaži trenutno ogromni problem odlaska mladih ljudi iz BiH. Uprkos tome, problem ipak postoji. Nezainteresovanost mladih za školovanje u ovom pravcu. Praksa pokazuje da se mladi odlučuju za fakultete društvenih nauka.



- Naš ključan problem jeste, kao i u drugim industrijama mladi koji odlaze iz BiH. Ono što mi možemo da ponudimo jeste prema zadnjim istraživanjima koju smo radili jeste 6.000 radnih mjesta kojih danas imamo deficit od 6.000 radnih mjesta u BiH. Ključ ovoga jesu plate s kojim oni mogu da ostanu u BiH, da rade i da mogu da rade iz BiH za kompanije iz New Yorka, Chikaga, San Franciska i tako dalje, navodi Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.



Stručnjaci smatraju da bi ovaj problem moglo riješiti zajedničko djelovanje institucija vlasti i obrazovnim sistemom koji još uvijek ne odgovara potrebama tržišta rada u BiH.



- Ako pričamo o brendu BiH ako je želimo brendirati kao zemlju iz ovog ministarstva to radimo u dva smjera, transportna infrastruktura definitivno čini jednu zemlju. I naravno komunikacijske i digitalne tehnologije čine sa druge strane. Ovo su pioniri i nova generacija koja će sigurno u narednom periodu zajedno sa državnim institucijama pomjeriti neke granice koje su do sada bile, maltene nepremostive, kaže Jusko.



Korak ispred svih ide Bit Alijansa koja okuplja 55 IT kompanija, a u kojima je zaposleno 60 posto radne snage u ovoj oblasti. IT industrija sa samo četiri hiljade zaposlenih generiše pola milijarde maraka izvoza.



- Želimo voditi dijalog zajedno sa svim državnim institucijama i nažalost potencijalima ustvari u zjedničkim potencijalima razvoja softerske industrije i kada kažemo zajedničkim potencijalima o kojima jasno govorimo i bukvalo u smislu i mislim jer mi kao industrija napraviti mali napredak sami a uz državu i podršku njenih institucija i može biti siginifantima, kaže Haris Memić, predsjednik Upravnog odbora Bit Alianse.



Bit Alijansa je udruženje 55 najvećih softverskih kompanija sa više od 2200 uposlenih, ujedinjeni pod okriljem najveće krovne organizacije bh softverske industrije. Od 2014. godine, vođeni jednim ciljem - razvijati mnogobrojne mogućnosti na tržištu softverske industrije, suočavajući se sa brojnim preprekama koje usporavaju njen rast.



- Ono što moramo uraditi jeste stvoriti inspirativno, i nteresantno okruženje, za mlade ljude. Mi npr u BiH evo reci Kanton Sarajevo nema ni jedan ozbiljan tehnološki park gdje možemo da stvaramo neku ajsiti energiju gdje svi zajedno dijelimo znanje, pravimo okruženje kakvo ono izgleda na globlnom tržištu, gdje ljudi mogu da se ispune u profesionalnom smislu, navodi Memić.



U cilju da se razvije pozitivno poslovno okruženje za daljnji rast bh softverske industrije, Bit Alijansa kontinuirano radi na rješavanju dva najveća problema s kojim se softverska industrija svakodnevno susreće - nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijene infrastrukture u softverskoj industriji, popraćene nedostatkom razvojnog podsticaja.



Nagrade korisnicima BH Telecoma u Tuzli



BH Telekom ponovno je nagradio svoje vjerne korisnike. Ovaj put u prostorijama BH Telekoma u Tuzli uručene su nagrade za tri korisnika sa područja ovog kantona. Pretplatnici usluga Moja TV, fiksne telefonije i DSL nagrađeni su vrijednim nagradama. Enver Hasić kao 50.000 - ti korisnik Moja TV. Admira Uzunić 59.000-ta korisnica XDSL usluge i 73.000-ti korisnik fiksne telefonije Nermin Džinić.



- Dugogodišnji sam korisnik svih usluga BH Telekom. Bio sam stvarno iznenađen prijatno kada sam dobio poziv da sam dobio tu nagradu, kaže Džinić.



- Zaista sam sretna evo u ime svih korisnika meni je pripala ta čast da ja dobijem ovu nagradu. Doživljavam ovo kao znak poštivanja BH Telekom prema svima nama korisnicima usluga i ja sam zadovoljna jer koristimo paket Moja TV i internet, kaže Uzunović.



Kompanija BH Telekom danas ima više od 185.000 korisnika usluge Moja TV. Lojalnost i povjerenje BH Telekom nagrađuje ovakvim i sličnim događajima. Iz ove kompanije najavljuju i da će se truditi da opravdaju zadovoljstvo tih korisnika svakoga dana. Jer BH Telekom ne zaboravlja povjerenje građana.



- Težit ćemo tome da zadovoljstvo tih korisnika bude na takvom nivou da postanu promotori naših usluga. I zadovoljan korisnik je svakako na prvom mjestu naše kompanije, rekao ej ovom prilikom Sadik Džidić, direktor Direkcije Tuzla BH Telekom.



BH Telekom je kompanija koja vodi brigu o svojim korisnicima. Usluga moja TV je uvedena u sadržaj BH Telekoma 2000. godine. da bi se ta usluga kvalitetno pružala bilo je neophodno uložiti ogromna sredstva.



- Bez podrške uprave društva koja je donijela odluku da investira na području regionalne direkcije Tuzla u zadnjih deset godina 55.miliona maraka. Mi svakako ne bi mogli ostvariti ove rezultate tu nikao ne smijemo zaboraviti naše radnike direkcije Tuzla koji svojim znanjem, zalaganjem i vještinama ostvarili taj rezultat, koji j emoram se pohvatili prvi smo u BH Telekomu ostvarili ovaj rezultat. 50.000-ti korisnik Moje TV, zaključuje Džidić.



Zadovoljan korisnik je na prvom mjestu, još jednom su kazali i dokazali u BH Telekomu.



