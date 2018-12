Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) nije dala saglasnost JP Elektroprivredi BiH za povećanje cijena električne energije u 2019. godini.

Arhiv / 24sata.info

Elektroprivreda BiH podnijela je u novembru FERK-u Prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge, prema kojem bi došlo do povećanja cijene električne energije za privredu u rasponu od 5,5 do 10,7 posto, dok bi cijena električne energije za kućanstva ostala ista.



Analizom dostavljenog prijedloga FERK je utvrdio kako prijedlog cijena ovog javnog elektroprivrednog poduzeća nije sukladan odredbama Privremenih opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH. Istaknuto je kako je javni opskrbljivač obvezan voditi računa o postupnom ukidanju unakrsnog subvencioniranja između kategorija i grupa potrošnje te izbjegavati nagle cjenovne promjene za kupce u okviru univerzalne usluge.



Predsjednica FERK-a Sanela Pokrajčić kazala je kako je u ovom trenutku važno istaknuti činjenicu da kod ovog javnog opskrbljivača postoje izražena jako velika unakrsna subvencioniranja između kategorije kućanstva i treće i četvrte grupe iz kategorije "ostala potrošnja", te s druge strane prve, druge i pete tarifne grupe iz iste kategorije.



"To znači da kupci iz kategorije potrošnje kućanstva i kupci iz treće i četvrte tarifne grupe kategorije 'ostala potrošnja' imaju znatno nižu cijenu električne energije nego što ima prva, druga i peta tarifna grupa iz te kategorije, iako bi po naravi stvari te cijene trebale biti približno jednake", kazala je Pokrajčić.



Dodala je kako ovaj prijedlog javnog opskrbljivača nije išao u smjeru smanjivanja unakrsnog subvencioniranja, nego je njime, naprotiv, unakrsno subvencioniranje povećano za otprilike 7,8 miliona maraka.



Predsjednica Pokrajčić objasnila je kako u kategoriju "ostala potrošnja" spadaju kupci koji imaju priključak na niskom naponu, a nisu kućanstva i nisu javna rasvjeta.



"To su mali industrijski, komercijalni kupci, odnosno kupci koji se bave bilo kakvim poslovnim aktivnostima, a imaju priključak na niskom naponu. Unutar ove kategorije razlikujemo pet tarifnih grupa i to ovisno o priključnoj snazi objekta i namjeni samog objekta", pojasnila je Pokrajčić.



(fena)