Bosna i Hercegovina doživljava trajni oporavak, a dio te ekspanzije pokreću start-upi i druge brzorastuće kompanije koje zapošljavaju i šire se daleko od onoga gdje su počele, pišu Poslovne novine.

Foto: 24sata.info

Kreativnost je samo povezivanje stvari, a kada pitate kreativne ljude kako su nešto uradili, osjećaju se pomalo krivim jer nisu to stvarno uradili, već su samo uočili neku stvar. To im se činilo očiglednim poslije nekog vremena. Jasno je da su brzorastuće kompanije uradile to ”nešto” što ih diferencira od drugih kompanija i omogućava im da ostvare uspjeh. Također, ono što je karakteristika ovih kompanija jeste da obično imaju visokoobrazovanu radnu snagu, a sve one imaju jednu stvar koja im je zajednička bez obzira na to u kojoj zemlji rade – one predstavljaju pogonsko gorivo razvoja ekonomije te zemlje.



Njihov je uspon i uspjeh, koji postaje i kontinuiran, moguć i u BiH, što je potvrdila i sveobuhvatna analiza Poslovnih novina na osnovu pokazatelja iz LRC BIS baze poslovnih informacija. Nadležnim entitetskim agencijama, naime, predato je više od 32.000 završnih računa za 2017. godinu, koji su uzeti u obzir prilikom rangiranja kompanija, a ove godine njih 1.216 izdvojile su se od ostalih izvanrednim rezultatima koje su postigle, što predstavlja uvećanje od čak 111 posto u odnosu na godinu ranije kada je na listi bilo 577 kompanija.



Ukupni prihod koji su ostvarile sve rangirane brzorastuće kompanije u BiH u 2017. iznosi 10,2 milijarde KM ili 85 posto više nego prethodne godine. Ove kompanije realizirale su 2,9 milijardi KM izvoza, što je povećanje od nevjerovatnih 229 posto u odnosu na 2016. Rast svih ključnih parametara utjecao je i na povećanje broja radnog kadra za 101 posto, pa su tako brzorastuće kompanije u 2017. zapošljavale 71.070 ljudi.



Ono što je, može se reći, nužno za brz, pa i brži rast kompanija jeste kvalitetan tim, snažna organizacijska kultura među zaposlenicima, kvalitetni i pouzdani informacijski i komunikacijski alati te zaštićeno intelektualno vlasništvo. Također, ove kompanije su prvе na oku svim velikim preduzećima, multinacionalnim kompanijama i investitorima u slučaju kаdа tragaјu za partnerstvima, dobavlјačima roba i usluga i prve su nа listi zа pоtеnciјаlnа ulaganja ili dugoročna partnerstva.



– Unatoč brojnim preprekama BiH ide naprijed, a razvojnih je projekata sve više. Rаdi sе о preduzеćimа kоја, zаhvаlјuјući svоm mоdеlu pоslоvаnjа, uspiјеvајu rasti bržе оd kоnkurеnciје i vеоmа su vаžnа zа svаku еkоnоmiјu. Riječ je o preduzećima čiji su poslovni procesi u savršenom skladu, a posebno nam je zanimljiva i ohrabrujuća činjenica da se u odnosu na prošlu godinu na rang listama našlo čak 639 novih kompanija – kazala je Alena Ahmetspahić-Fočo, glavna i odgovorna urednica Poslovnih novina.



Projekt za cilj ima da pokaže da u našoj zemlji ima veoma uspješnih kompanija koje su priznate na domaćem i svjetskom tržištu, a bit će krunisan specijalnom publikacijom Poslovnih novina. Publikacija će sadržavati rangiranje domaćih i regionalnih brzorastućih kompanija, istaknut će njihovu važnost za bh. ekonomiju, predstaviti pozitivne prakse koje mogu poslužiti kao primjer, te prezentirati mogućnosti i potencijale poticaja daljeg rasta ovih kompanija u BiH.



