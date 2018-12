Aluminij u prosjeku krao 15 MW po satu. Krađa registrovana u oktobru i novembru ove godine. U NOS-u tvrde da se šteta mjeri desetinama hiljada maraka. Proruski PPD ključni partner prilikom kupovine struje.

Foto: 24sata.info

Piše: Avdo Avdić



Nezavisni operator sistema BiH (NOS) utvrdio je da je mostarski Aluminij u oktobru i novembru ove godine krao električnu energiju sa prijenosne mreže, potvrđeno je za Žurnal u toj instituciji.



„Kada smo to ustanovili, odmah smo im prekinuli dnevnu isporuku. Još jedan takav slučaj bio je registrovan i u oktobru“, kazao nam je direktor NOS-a BiH Milodrag Košarac.



DUG OD 4,5 MILIONA



Šteta se, ističu u NOS-u, mjeri u desetinama hiljada maraka. Za ovu krađu faktura je ispostavljena Aluminiju, odnosno njihovom preduzeću AL Trade koje u oktobru i novembru najavljalo struju za potrebe mostarske kompanije.



„Ukupni dug Aluminija prema NOS-u je oko 4,5 miliona maraka“, rekao je Košarac.



O čemu se, zapravo, radi? Aluminij d.d. Mostar u martu prošle godine osnovao je preduzeće AL Trade koje je, sa jednim uposlenim, za potrebe tog preduzeća nabavljalo električnu energiju. Od juna do decembra prošle godine nabavka električne energije uglavnom je išla od kompanije PPD d.o.o. Sarajevo, koja je kasnije preregistrovana u Erdal d.o.o. .



U pitanju je proruskakompanija, čiji je osnivački kapital milion maraka, a vlasnici se kriju iza off shore kompanije Coast line commodities ltd registrovane na Malti. Prema izvještaju NOS-a, PPD, odnosno Erdal d.o.o. sa prijenosne mreže tokom 2017. godine povukao je ukupno 779 GWh. Većina transakcija obavljana je preko računa ruske Sberbanke, a ukupni promet Erdal d.o.o. u toj godini iznosio je skoro 162 miliona maraka.



No, tokom 2018. godine, dolazi do promjene. S obzirom na to da je Aluminij priključen na prenosnu mrežu, te da ima skoro 200 miliona maraka, kao kupac se pojavljuje Al Trade, čiji je osnivač Aluminij, a snabdjevač je ponovo PPD. Sve transakcije se ponovo obavljaju preko računa koje je AL Trade otvorio u Sberbanci. Prema ugovoru, Aluminij, odnosno Al Trade je sa prenosne mreže trebao povlačiti između 130 i 150 MW po sati, ovisno o kojim se mjesecima radilo. Međutim, Nezavisni operator sistema, koji upravlja sistemom prenosa električne energije u BiH konstatovao je da je sa prenosne mreže Aluminij povlačio više energije.



„U prosjeku su povlačili 15 MW više po satu nego što je bilo regulisano ugovorom, zbog čega je nasto debalans na prenosnoj mreži“, kazao je direktor Košarac, ističući, opet, da NOS nije dozvolio krađu energije, te da je u novembru potpuno obustavio isporuku Aluminiju.



500 NA SAT



Šteta po satu, pojašnjava direktor NOS-a, bila je oko 500 maraka. No, ukupnu cifru vrijednosti ukradene energije ne zna tačno.



„Rekao sam, šteta se mjeri u desetinama hiljada maraka. Mi smo za sve to već ispostavili fakturu Aluminiju“, tvrdi Košarac.



No, unatoč tome što je već utvrđeno da je Aluminij krao električnu energiju, te da nikad nije plaćao onu koja je isporučivana ranijih godina, Vlada Federacije BiH, u skladu sa dogovorom SDA-HDZ, dala je prethodnu saglasnost Skupštini dioničara Javnog preduzeća Elektroprivreda HZ HB da donese odluku da kompletnu proizvodnju u 2019. godini isporuči Aluminiju.



Ono što je interesantno, u prijedlogu odluke je navedeno da će Aluminij, faktički, struju koja mu bude isporučena početi plaćati tek u julu naredne godine. Dakle, Elektroprivreda HZ HB će pola godine isporučivati struju mostarskom preduzeću, a da pritome neće naplatiti nijednu marku. Podsjećamo, Aluminij je dužan Elektroprivredi HZ HB skoro 200 miliona maraka zbog neplaćanja struje isporučivane prethodnih godina.



(Zurnal.info)