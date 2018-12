U sektoru namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, period 2015-2018. godina može se smatrati možda istorijskim trenutkom u preokretu razvoja i pozitivnom kretanju svih trendova u ovoj grani - ocjena je federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.

- Ukupni plan u namjenskoj industriji od 300 miliona u 2018. godini bit će realiziran; za prvih devet mjeseci bili smo negdje na 93-95 posto realizacije. Znači, do kraja godine, ono što je spremno treba otpremiti, uvrstiti to u realizaciju i samim tim ćemo imati realiziranih između 97 i 100 posto plana. U 2018. godini, s obzirom na turbulentno tržište i ukupna dešavanja u svijetu, koja također imaju uticaja na naše poslovanje, imamo mali, blagi pad od neka dva-tri posto, što nije zabrinjavajuće ni alarmananto - ocijenio je Džindić u izjavi za Fenu.



On očekuje da će do kraja naredne sedmice, sve firme, privredna društva koja posluju u sektoru namjenske industrije, dostaviti njihove kompletne planove, nakon čega će vrlo brzo mogu očekivati jasni planovi za iduću godinu i neki nepreliminarni za 2020. Ovo je industrijski sektor, napominje Džindić, koji se ne može planirati samo za jednu godinu, već uvijek i za godinu poslije, budući da se radi o dugoročnijim ugovorima.



U namjenskoj industriji Federacije BiH zabilježeno je značajno povećanje i kad je riječ o ukupnom povećanju broja zaposlenih i prometa.



Podatak da je u navedenom periodu zaposleno hiljadu novih kadrova govori da je toj privrednoj grani posvećena ozbiljna pažnja. Samim tim, rezultati moraju biti dobri, zaključuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.





