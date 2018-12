Ruski Sberbank, ključni dioničar u kompaniji "Agrokoru", počela je primati ponude za prodaju svog udjela u tom koncernu koji izlazi iz dužničke krize, rekao je savjetnik predsjednika Uprave te banke Maksim Poletaev.

Arhiv / 24sata.info

Poletaev je rekao da su u Sberbanku počele stizati ponude od raznih fondova, od SAD i Kanade do Velike Britanije.



On je za Reuters rekao da budući dioničari kao predsjednika Uprave "Agrokora" vide Fabrisa Peruška.



Hrvatski mediji podsjećaju da je hrvatski Visoki trgovinski sud u oktobru potvrdio nagodbu povjerilaca koja uključuje zamjenu duga za dionički udio, te bi Sberbanka uskoro mogla postati najveći dioničar sa 39,25 udjela.



Poletaev kaže da je Sberbanka u razgovorima s fondovima i bankama saučestvovati u procesu refinansiranja. On je dodao da je "Agrokor" perspektivan za arapske investitore kao dobavljač vode i hrane.



Na pitanje da li je u planu prodaja Agrokorove imovine, on je odgovorio da takvi planovi nisu isključeni.



"Agrokorov` trgovački lanac Merkator koji ima 985 trgovina širom Slovenije, Srbije, BiH i Crne Gore, treba smanjiti svoju zaduženost", istakao je Poletaev, dodavši da je od januara do septembra "Merkatorov" neto dug iznosio 738 miliona eura, prenosi Srna.



Poletaev je rekao i da "Agrokorov" lanac trgovina u BiH nije dovoljno profitabilan, te vjeruje da bi najbolja opcija bila preusmjeriti investicije u Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju.



Kompanija "Agrokor", koja zapošljava 60.000 ljudi, od aprila prošle godine je pod državnom upravom.



Zagrebačko Županijsko državno tužilaštvo je istragu protiv osnivača ove najveće privatne kompanije na Balkanu Ivice Todorića, njegovih sinova Ivana i Ante, te 12 "Agrokorovih" menadžera i revizora pokrenulo u novembru prošle godine zbog nezakonitog pribavljanja nekoliko stotina miliona evra /više od milijardu kuna/ iz te kompanije.



Ukupnoj šteti uz Todorićevu imovinsku korist, tužilaštvo je dodalo i dodatnih 43 miliona eura (320 miliona kuna) pribavljenih za pravno lice falsifikovanjem isprava i nezakonitim vođenjem poslovnih knjiga.



Istražni zatvor bio je odobren jedino za Ivicu Todorića koji je nakon izručenja Hrvatskoj sproveden u zatvor u Remetincu, da bi 20. novembra bio pušten na slobodu, uz kauciju od milion eura (7,5 miliona kuna) i zabranu napuštanja Zagreba.



(24sata.info)