U Privrednoj komori Federacije BiH (PKFBiH) danas je održana izborna Skupština Udruženja metalske i elektro industrije (UMEI) i Info dan metalaca 2018. tokom kojih je istaknuto da je nedostatak kvalifikovane radne snage sve izraženiji problem u metalskoj, ali i drugim industrijskim granama.

Mirsad Jašarspahić / 24sata.info

Potpredsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić je izjavio da se Info dan metalaca održava po treći put, uzimajući u obzir da metalskoj industriji u BiH dugi niz godina pripada status najznačajnije grane industrije, a posljednjih godina bilježi evidentan rast proizvodnje i izvoza.



- Predstavnici kompanija metalske i elektroindustrije razgovaraju o potencijalima, ali i izazovima u ovom sektoru. Radi se o velikoj industrijskoj grani u kojoj postoji nekoliko značajnih i prosperitetnih grupacija, kao što je automobilska i namjenska industrija, a koje kroz ovakva udruženja jačaju – dodao je Jašarspahić.



Jedan od problema sa kojim se suočavaju je nedostatak kvalifikovane radne snage.



- Neki od osnovnih zadataka Komore odnose se na promociju rada kompanija, uvezivanje sa partnerima na postojećim i novim tržištima, te aktivnosti s ciljem olakšavanja poslovanje privrednih subjekata da bi oni mogli da povise plate radnicima koji su im potrebni – naveo je Jašarspahić.



Predsjednik UMEI Kasim Kotorić iz kompanije Pobjeda Tešanj je kazao da proizvodnja u ovoj oblasti raste, da posla ima dovoljno, ali i veliki broj problema na čije se rješavanje dugo čeka.



- Na izbornoj skupštini smo analizirali predhodni četverogodišnji period u kojem smo ostvarili neke ciljeve posebno u segmentu auto i namjenske industrije. Priozvodnja raste i broj zaposlenih, međutim to bi bilo puno bolje i lakše da nas drugi prate. Nažalost, ne prate nas, struja ponovno poskupljuje, a o rasterećenju privrede se govori godinama, a da se pri tome ništa konkretno ne poduzima da bi se stanje popravilo. Kada treba donijeti neku veliku odluku tada dođu novi izbori, pa se čeka konstituisanje vlasti, a vjerovatno će i sada biti tako – kazao je Kotorić.



Susjedne zemlje su, po njegovim riječima, i dalje najveći poslovni partneri, a što se tiče metalske industrije to su zapadne zemlje koje su tradicionalno najbolji kupci.



Kvalifikovani kadrovi, kako je kazao Kotorić, danas nedostaju svima, pa i tešanjskoj Pobjedi.



- Nismo zadovoljni školstvom, to smo danas ponovili. Tražimo reformu obrazovanja o kojoj se u ovoj državi priča 12 godina, ali se ništa ne radi. Kadrovi ne dolaze spremni za posao, treba ih ponovo obučavati jer to nije rješeno sistemski – dodao je Kotorić.



(FENA)