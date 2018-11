Neisplaćene plate, neuplaćeni doprinosi i opći problemi Društva povod su za današnji štrajk upozorenja radnika Aluminija Mostar. Mate Čarapina iz Štrajkačkog odbora podsjetio je da su ranije poslani uputi i na adrese Vlade FBiH, ali da zasad odgovora nema. Jutros su sa radnicima razgovarali članovi Uprave Društva, a obratio im se i direktor Dražen Pandža.

Foto: 24sata.info

Stanje u Aluminiju je, navodi, loše, struja se trenutno plaća po cijeni od 85 eura po mWh, a to je kako kažu neizdrživo. Trenutno se novac izdvaja za sve osim za radnike. Štrajk će se prema riječima predsjednik Sindikata Romea Biokšića nastaviti do petka.



- Imamo obećanje od direktora da će se plate uskoro isplatiti. Problemi koji su stari i nisu riješeni su struja i sirovine. Električna energija danas se plaća dan za dan, dok iz Vlade FBiH ne zovu na razgovore. To je sramotno, poražavajuće i žalosno, rekao je Biokšić, dodajući da se svakodnevno razgovara sa direktorom i članovima Uprave.



Za predsjednika Skupštine Sindikata Peru Bebeka ključni problem je loš odnos Vlade i Menadžmenta Aluminija.



- Posljednje pozitivno poslovanje zabilježeno je u vrijeme kad je direktor bio Mijo Brajković. Struja je tad koštala 29 eura po mWh. Nije isto kada električnu energiju plaćaš po 40 ili 85 eura. Razlika od devet miliona maraka na mjesečnom nivou je značajna. Svi menadžmenti nakon Brajkovićevog poslovali su sa minusom. Bez pomoći Vlade dalje nećemo moći. Mi smo utopljenik koji čeka spas. Veliki problem osim struje je i glinica. To će se uskoro nadamo se prevazići, jer je cijena na svjetskom tržištu već počela padati.



Vlada FBiH je trebala osigurati struj sa subvencijom, kao što to rade vlade zemalja u okruženju. Danas imamo i otežan proizvodni proces, rezervih dijelova nema, glinica je u Pločama zastala, a ako je uskoro nestane to će značiti i kraj Aluminija. Jučer je revizorska kuća trebala završiti svoj dio posla i odrediti najbolji način poslovanja u budućnosti. Nemamo informaciju da je to urađeno. Oni čekaju svojih 100 hiljada KM i neće nam ništa kazati dok im novac ne legne, konstatovao je Bebek.





(24sata.info)