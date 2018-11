Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u devet mjeseci ove godine naplatila je 309 miliona KM neto prihoda više nego u istom periodu lani, što predstavlja rast od 7,2 odsto, podaci su Upravnog odbora ove uprave.

Foto: Ilustracija

Bruto naplata prihoda od indirektnih poreza na nivou devet mjeseci bila je veća za 401,3 miliona KM ili za 7,7 odsto u odnosu na isti period lani, a istovremeno su povrati povećani za 92,3 miliona KM ili za 9,9 odsto.



Kvartalno poređenje naplate u ovoj godini sa naplatom u prošloj, pokazuje pozitivan trend, što je i očekivano, budući da naplata prihoda od indirektnih poreza u ovoj godini uključuje i efekte izmjena Zakona o akcizama koje se primjenjuju od 1. februara ove godine.



Kvartalna analiza pokazuje usporavanje naplate indirektnih poreza - u prvom kvartalu ostvaren je rast prihoda od 10,7 odsto, u drugom 8,9 odsto, a u trećem rast od 2,9 odsto.



Iz Upravnog odbora UIO ističu da je, u svrhu obezbjeđivanja uporedivosti naplate prihoda od indirektnih poreza u ovoj, sa naplatom u prošloj godini, potrebno u cijelosti isključiti naplatu namjenske putarine, s obzirom na činjenicu da se skoro svi efekti izmjena Zakona o akcizama, koji su u primjeni od februara ove godine, odnose na namjensku putarinu.



Iznos prihoda nakon isključivanja namjenske putarine predstavlja transfere prihoda prema budžetima institucija BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, a nakon isključivanja naplate namjenske putarine iz iznosa ukupno naplaćenih indirektnih poreza u prošloj i ovoj godini rast sredstava za raspodjelu u periodu januar-septembar 2018. godine, u odnosu na isti period lani iznosio je 3,3 odsto, što je 0,5 procentnih poena više u odnosu na godišnje projekcije.



Budući da efekti izmjena Zakona o akcizama uključuju i iznos PDV-a, koji je naplaćen na dodatnu namjensku putarinu, isključivanjem tog efekta stopa rasta sredstava za raspodjelu iznosila je 2,6 odsto.



"Može se zaključiti da su izmjene Zakona o akcizama donijele 4,6 procentnih poena rasta prihoda od indirektnih poreza", ističu iz Upravnog odbora UIO.



Iz Upravnog odbora navode da su analize pokazale da primjena adaptiranog Sporazuma stabilizacije sa EU od 1. februara prošle godine nije, uprkos očekivanjima, dovela do pada prihoda od carina, nego do rasta od 8,4 odsto u prošloj godini, odnosno sedam odsto za devet mjeseci ove godine.



Pozitivni trendovi zabilježeni su i u naplati prihoda od PDV-a i akciza na uvoz.



Pozivajući se na podatke Agencije za statistiku BiH, Upravni odbor UIO navodi da je, osim pozitivnih trendova u naplati uvoznih dažbina od januara do septembra ove godine, uočeno znatno usporavanje rasta uvoza iz svih glavnih grupa zemalja - trgovinskih partnera BiH, među kojima su EU, zemlje CEFTA i EFTA, ali i ostale zemlje.



Kvartalna analiza pokazuje da je u trećem kvartalu ove godine došlo do snažnog rasta uvoza iz trećih zemalja, a budući da je u ovom periodu zabilježen najviši kvartalni rast prihoda od carina u ovoj godini, očigledno je da je snažan rast uvoza iz trećih zemalja u cijelosti neutralizovao usporavanje uvoza iz EU.



Podsjećajući da prihodi koji se naplaćuju pri uvozu /PDV, carine, akcize, putarina/ u bruto naplati čine dvije trećine ukupnih prihoda od indirektnih poreza, iz Upravnog odbora UIO preciziraju da je zbog snažne korelacije uvoza i povrata PDV-a kretanje uvoza od velikog značaja za neto naplatu indirektnih poreza, a time i za finansiranje svih nivoa vlada u BiH.





(24sata.info)