Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, je po okončanju sastanka sa Suleimanom Jasirom Al-Herbishom, generalnim direktorom OPEC-a, nagovijestio mogućnost da OPEC finansira izgradnju brze ceste Sarajevo-Goražde. Već krajem septembra ove godine će se znati da li će ova finansijska organizacija finansirati izgradnju ove saobraćajnice.

Denis Zvizdić / 24sata.info

Zvizdić je podsjetio na značaj OPEC-a za BiH, kao i na značaj odluke da OPEC finansira s 48 miliona eura izgradnju poddionice Nemila-Donja Gračanica na Koridoru 5-C.



Ukazao je na to da će u septembru Upravni odbor OPEC-a razmotriti mogućnost izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde.



- Federacija je već obezbijedila dio sredstava za tunel koji će se graditi u nekom od narednih mjeseci. Ova saobraćajnica bi značajno skratila relaciju od Sarajeva do Goražda. Vrijeme vožnje bi trajalo 45 minuta. To bi u mnogome doprinijelo Goraždu, rekao je Zvizdić.



Al-Herbish je rekao da je Bosna i Hercegovina na posebnom mjestu za OPEC.



- Mi se vraćamo u naše sjedište u Beč, gdje ćemo od ponedjeljka raditi na pripremanju prijedloga za finansiranje projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde", otkrio je Al-Herbish.





(24sata.info)