Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive“, na kojem učestvuje 320 izlagača, otvoren je danas u Gradačcu.

Foto: Fena

U prisustvu mnogobrojnih zvaničnika, izlagača i građana Gradačca svečanim presjecanjem vrpce sajam su otvorili visoki predstavnik u BiH, Valentin Inzko, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske Tugomir Majdak i premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.



Kako je saopćeno iz Gradačačkog sajma, na oko 5000 kvadratnih metara svoje proizvode prezentovat će mnogobrojni izlagači iz BiH i regiona.



Visoki predstavnik Valentin Inzko je istakao da je Gradačac grad uspješnih i poznatih ljudi, te da je trenutno centar cijele regije za šljivu i prehrambene proizvode.



- Gradačački sajam potpuno je u trendu kada su u pitanju prehrambeni produkti i obrtništvo. U Gradačac sam došao da se nahranim budući da je u pitanju sajam prehrambenih proizvoda. Došao sam da se nahranim optimizmom. Vi ste plemeniti, hrabri, ljubazni i to je karakteristika vaših ljudi. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam u prilici da otvorim ovaku izuzetno značajnu manifestaciju kako za Gradačac, tako za Bosnu i Hercegovinu i regiju - rekao je Inzko.



Premijer Federacije BIH, Fadil Novalić istakao je da je sajam kroz godine pretrpio mnogobrojne izmjene, te je preimenovan iz Sajma šljive u Sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, što je širi pojam koji danas malo više odgovara vremenu.



- Vlada Federacije BiH čini maksimalne napore u razvoju ovog sektora i ulaže oko 70 miliona KM godišnje. Sljedeći korak jeste povećanje onoga što Vlada ulaže i daje u poljoprivredu. Trebamo učiniti određene korekcije u kojima će biti planirano povećanje u oblasti poljoprivrede kroz budžetska sredstva. Imamo problem sa otkupom i plasmanom. Moramo podupirati barem tri oblasti - otkup, preraradu i hladno skladištenje - poručio je premijer Novalić.



Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović je istakao kako godinama Sajam sljive snažno potiče privredni razvoj i stvaranje novih preduzeća.



- Osim prezentacija, sajam je mjesto edukativnih susreta proizvođača sa stručnim ljudima iz raznih oblasti koji pomiču granice znanja u oblasti poljoprivrede i prerađivačke industrije. Posebno me raduje da je i ove godine na Sajmu šljive u Gradačcu ponovno povećan broj izlagača - naglasio je Suljkanović.



Prisutnima se obratio i načelnik općine, Edis Dervišagić, zaželivši im dobrodošlicu u Gradačac.



- Gradačac je postao grad sa povoljnim poslovnim okruženjem. Izazovi i problemi sa kojima se suočava BiH prisutni su i u našem gradu. Posebno očekujem da sajamski dani budu iskorišteni za razgovore i prijedloge rješenja, problema poljoprivrednih proizvođača sa akcentom na problem otkupa voća. I ove godine stotine tona prvoklasnog voća proizvedenog na području naše općine ostalo je bez plasmana. Ova pitanja, koja suštinski utiču na život, razvoj i opstanak stanovništva u BiH trebaju i moraju dobiti karakter nacionalnih pitanja - istakao je Dervišagić.



Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu je uvijek odličan povod da se istakne značaj poljoprivrede za ekonomiju naše zemlje, rekao je direktor Gradačačkog sajma Hašim Šabanović.



- Akcenat smo stavili na suhu šljivu i plasteničku proizvodnju povrća i cvijeća. Takođe ćemo dodijeliti medalje za kvalitet proizvoda iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, poručio je Šabanović.



O značajnim iskoracima u razvoju poljoprivrede i otvaranju novih tržišta govorio je zamjenik ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose u Vijeću ministara BiH Mato Franjičević, dok je predsjendik Obrtničke komore FBiH Željko Babić istakao kako su obrtnici pokretač razvoja privrede u Bosni i Hercegovini i da je neophodno povesti više računa o ovom sektoru.



Ovogodišnji 45. međunarodni sajm poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajm šljive traje do 1. septembra.



(FENA)