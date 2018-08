Federalna ministrica financija Jelka Milićević u razgovoru za bh. izdanje Večernjeg lista izjavila je kako bi plaće u Federacije BiH trebale rasti nakon rasterećenja poslodavaca na kojima radi Vlade Federacije BiH.

- Činjenica je da smo imali veliko opterećenje na rad, ali da je postojao i veliki prostor za oporezivanje neoporezivih prihoda. To nema nigdje u svijetu. Mi smo to pokušali definirati kroz dva zakona koji su u parlamentarnoj proceduri. Mislim da će nakon njihova donošenja situacija biti bolja i za radnike i za poslodavce - kazala je ministrica Milićević.



Istaknula je kako su ljudi najvažniji resurs te da bez zadovoljnog radnika nema ni napretka poduzeća.



- Često razgovaram s poslodavcima. I sada imate poslodavaca koji se prema zaposlenicima odnose kao prema članovima obitelji. I sami su svjesni da oni ne mogu ostvariti rezultate bez obzira koliko imaju dobre uvjete, opremu ili tržište. Bez ljudi, kao najvažnijeg resursa, nema ni rezultata. Upravo u takvim kompanijama događa se ekspanzija. Poslodavci moraju biti svjesni da je to zajednička dobit. Dok to ne shvate, a to na Zapadu jako dobro znaju i tako rade, nećemo biti u situaciji motivirati ljude kako bi dali najviše što mogu poslodavcu. Imate i poslodavaca koji to nisu prepoznali te se to najbolje vidi po fluktuaciji radnika. Jasno je kako tu postoji problem i nezadovoljstvo radnika - poručila je.



Komentirajući rezultate rada aktualne federalne vlade, čiji se mandat bliži kraju, Milićević je kazala kako se najviše uradilo u poreznom, fiskalnom i financijskome dijelu.



- Nadam se da populističkim zakonima nećemo urušiti taj napredak i zaustaviti snažnija ulaganja, bolje poslovno okruženje i veći standard svih ljudi. Svjedoci ste također da imamo i negodovanja određenih skupina koje traže da se ne oporezuju određena primanja. Moram reći da nijedan dodatni namet nije donesen, nego smo samo zatvorili prostor za 'sivu ekonomiju' i neravnopravan položaj svih poslovnih subjekata u FBiH - zaključila je federalna ministrica financija.

