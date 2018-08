Federalni premijer Fadil Novalić i federalni ministri poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i raseljenih osoba i izbjeglica Šemsudin Dedić i Edin Ramić borave danas u Livnu gdje su posjetili mljekare "Puđa" i "Orman".

Foto: FENA

Cilj današnje posjete Livnu delegacije Federalne vlade je podrška privrednicima tog kraja.



- Kada je u pitanju poljoprivreda, mljekarstvo je sigurno grana koja je u Federaciji najrazvijenija i upravo zato, s pravom, dobija najveću podršku države - kazao je premijer Novalić nakon obilaska mljekara.



Istakao je da ova izdvajanja još nisu na zadovoljavajućem nivou, no izrazio je nadu da će u narednom budžetu biti prilike da za poljoprivrednike bude izdvojeno više novca.



- Javnost je svjesna da je ovaj resor na početku mandata ove Vlade bio opterećen ozbiljnim dugovima koje smo tek u prošloj budžetskoj godini uspjeli sanirati u potpunosti. Iz perspektive mjekarstva mislim da je posebno bitno da povećamo kapitalna ulaganja i osiguramo povoljne kredite da moderniziramo preradu - naveo je premijer.



Potcrtao je da se mljekarima treba pomoći da se što bolje pozicioniraju na stranim tržištima brendiranjem proizvoda, jer BiH ima kvalitetne sireve i druge tradicionalne mliječne proizvode kojima može parirati i regionalnim i evropskim proizvodima.



Mljekare "Puđa" i "Orman", naveo je, svijetli su primjeri toga.



Ministar Dedić je rekao da je Livanjski kanton treći u Federaciji po izdvajanjima za poljoprivredu, a da su mliječni proizvodi iz tog kantona prepoznati u čitavoj Bosni i Hercegovini, a i šire.



- O kvalitetu našeg mlijeka svjedoči nedavna odluka Evropske komisije kojom je BiH stavljena na listu A i B zemalja kojima je dozvoljen izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u EU. Do sada je bio moguć samo izvoz proizvoda od termički obrađenog mlijeka, a od sada će se moći izvoziti i drugi proizvodi od mlijeka kao i sirovo mlijeko - podsjetio je ministar.



To smatra velikim uspjehom proizvođača, ali i Federacije, jer je među 11 mljekara kojima je odobren izvoz devet sa područja FBiH.



- Među njima nalazi se i mljekara 'Puđa'. Kao što je napomenuo premijer, naše mljekarstvo zaslužuje veću podršku države s obzirom na to da se radi o uspješnoj grani poljoprivrede od koje u BiH živi više hiljada porodica - naveo je Dedić.



Podsjetio je da mljekara "Puđa" ima oko 140 kooperanata, dok "Orman" ima 20-ak.



- Mislim da je u kotekstu izdvajanja za mljekarstvo bitno napomenuti da ne smijemo pomoć poljoprivrednicima svesti samo na poticaje, već moramo raditi na jačanju razvojne komponente i pronaći više sredstava za kapitalne investicije i modernizaciju gazdinstava - poručio je Dedić.



Ministar Ramić je kazao da je područje Livna, gdje je bilo 30 posto izbjeglih, pozitivan primjer povratka.



Pohvalio je volju stanovništa za samozapošljavanje kroz poljoprivredu i stočarstvo.



- Ministarstvo će uvijek biti uz one koji se bave održivim povratkom i pomagati ih - istakao je Ramić.



U nastavku posjete Livnu delegacija Vlade FBiH će posjetiti i tvornicu namještaja "Arteli".





(FENA)