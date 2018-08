Postoji konsenzus da je izgradnja bloka 7 Termoelektrane Tuzla neophodna za stabilnost elektroenergetskog sistema BiH, a početak radova mogao bi uslijediti u septembru ove godine.

Fadil Novalić / 24sata.info

Federalni premijer Fadil Novalić navodi da su brojne prednosti izgradnje ovog bloka, od ekoloških, ušteda u potrošnji uglja do novih radnih mjesta.



- Danas smo to stavili na dnevni red sjednice Vlade Federacije BiH, a kad napusti Vladu FBiH u petak onda čeka sljedeće sjednice Parlamenta koje će, bez obzira na političku krizu, biti sazvane u septembru, jer niko nema ništa protiv ovog projekta - izjavio je Novalić.



Prema riječima federalnog premijera, sistem termoelektrana kakav sad imamo je neodrživ jer su one stare i po 40 godina.



- One su ubice zdravlja. Smještene u gradu Tuzli dugo vremena proizvode vrlo negativne posljedice na zdravlje ljudi. Inače, nove termoelektrane su stotinu puta čistije, a naprimjer u Njemačkoj možete vidjeti da stoje u centru grada i pored rijeke - dodao je Novalić.



Izuzme li se ekološki aspekt, ostaju uštede jer se za istu proizvedenu količinu električne energije troši i za trećinu uglja manje, što u konačnici rezultira opstankom ekonomije.



- Opstaje ekonomija koja je vrlo značajna u Tuzlanskom kantonu – ekonomija uglja i struje koja jeste provikana kao nepoželjna, međutim još uvijek se bez nje ne može. Termoelektrane se grade i u Njemačkoj, Poljskoj, Grčkoj ovog momenta, pa čak i u Švedskoj – kazao je Novalić.



Iako su termoelektrane simboli prljave tehnologije, u našem slučaju većinski dio proizvedene električne energije mora poteći iz njih.



Prema riječima premijera Novalića, Tuzla, odnosno TK bi novi termoblok mogli imati za najkasnije pet godina.







(FENA)