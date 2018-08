Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, i predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja danas su održali sastanak s izvoznicima i voćarima u selu Trebovljani kod Gradiške o izvozu jabuka u Rusku Federaciju.

Mirko Šarović / 24sata.info

Šarović je u izjavi novinarima nakon sastanka rekao da je izvoz odblokiran nakon šest mjeseci teške borbe.



"Izvezene su prve količine, prema današnjim informacija preko 400 tona raznih sorti već je izvezeno i pred nama je, nadam se, dobra sezona. Sektor voćarstva ima potencijal da u Rusiju izveze 100 miliona KM voća i povrća i jabuke kao ključne kulture", kazao je Šarović.



Cilj današnjeg sastanka bio je postići saglasnost, prije svega s voćarima, oko budućih poteza ključnih institucija koje su u lancu izvoza.



"Da omogućimo da ovaj posao bude interesu samo za voćare i one koji se bave ovim sektorom, a nipošto za pojedince i manipulante koji su zloupotrebili ovaj proces i šest mjeseci smo bili bez izvoza u Rusku Federaciju. Voćari su iznijeli zahjeve, posebno kada je u pitanju dokumentacija, pojednostavljenje i rekao sam da sve možemo da se dogovorimo, ali da to ne smije da ide na uštrb sigurnosti i obezbjeđenja da u Rusku Federaciju ide samo jabuka koja je proizvedena u BiH", kazao je ministar.



On je na sastanku rekao i da treba da pokažu odlučnost prema svima koji vrše manipulacije i zloupotrebe i dovode u pitanje egzistenciju hiljada porodica u BiH i prijete uništenju jednog od najpotentnijih poljoprivrednih sektora u zemlji.



"Sve takve pojedince treba da sankcionišemo. To rade nadležni organi, nemam podatke o tome. Znam da su vođene istrage i vršene kntrole", kazao je Šarović odgovarajući na pitanja novinara da li su sankcionisani oni zbog kojih je izvoz bio obustavljen.





(AA)