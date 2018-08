Zenički gradonačelnik Fuad Kasumović potpisao je danas 18 ugovora, ukupne vrijednosti 60.000 KM, kojima Gradska uprava podstiče samozapošljavanje i zapošljavanje kroz razvoj start-up projekata.

Foto: FENA

Za otvaranje obrta te zapošljavanje minimalno jednog zaposlenika, uključujući i vlasnika obrta, poticaj iznosi do 3.000 KM, a za društva sa ograničenom odgovornošću, uz minimalno dva zaposlenika, poticaj iznosi do 5.000 KM. Prednost su imale osobe do 32 godine starosti te koje su bile na birou, ali nije bio i uvjet.



-Od prvog mi je dana želja da probudim mladost u Zenici. Privatni biznis je nešto čemu se opredjelila BiH. Do sada je to bilo samo stidljivo u Zenici- kazao je Kasumović, koji je dodao kako je već na startu ovim projektom posao dobila 21 osoba.



On je dodao i kako su svjesni da neće svi uspjeti, ali i da je uvjeren kako će ovi, dobri projekti uspjeti održati se na tržištu.



-Otvaranjem poslovno-industrijskih zona Zenica Sjever i Zenica Jug stvorit će se uslovi za brži razvoj privatnog biznisa - najavio je Kasumović.



Direktorica i vlasnica Računovodstvenog servisa "Bankonto“ Nataša Hodžić poželjela je svima sreću te se i zahvalila Gradskoj upravi što su im omogućili da se ohrabre na pokretanje vlastitog biznisa.



- Moj je plan da uskoro i zaposlim još jednu ili dvije osobe. U zavisnosti kako će se razvijati biznis - najavila je Hodžić.



Ovo je treći ovogodišnji poticajni program za razvoj privatnog biznisa. U prethodna dva utrošeno je 240.000 KM, od čega 40.000 KM za razvoj ženskog biznisa te 200.000 KM za poticaj dodatnog zapošljavanja i razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća.



U prethodna dva projekta, zaposleno su 24 radnika.

(FENA)