Slovenija je s ostvarenom mjesečnom neto plaćom od 1.077,77 eura za maj ove godine država u regionu s najvećim primanjima.

Istovremeno, to je jedina plaća u regionu koja premašuje iznos od 1.000 eura.



Prosječna plaća u Hrvatskoj za maj dostigla je nivo od 866,95 eura (6.352 kune), u Crnoj Gori ona je za juni iznosila 511 eura, u Bosni i Hercegovini je prosječna plaća u petom mjescu bila na nivou 448,59 eura (881 KM), a u Srbiji 426 eura (50.377 dinara), prema podacima također, za maj ove godine.



Najmanja plaća isplaćena u petom mjesecu ove godine bila je u Makedoniji i to 399, 28 eura (24.509 denara)



Kada je u pitanju Crna Gora interesantno je da je prosječna neto zarada u junu ove godine u odnosu na mjesec ranije - maj zabiježila pad od 0,2 posto, dok je prosječna neto zarada u junu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast od 0,2 posto.



Istovremeno ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2018. godine u odnosu na maj 2018. godine zabilježile rast od 0,2 posto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,4 posto.



Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za maj je nominalno veća za 2,1 posto, a realno za 1,7 posto u odnosu na april ove godine.



Interesantno je da je prosječna isplaćena plaća u regionu u ovoj u odnosu na kraj prošle godine najviše porasla u Hrvatskoj i to za 71,42 eura (bila 795,53 eura).



Prosječna plaća u Srbiji u ovoj u odnosu na prošlu godinu porasla je za 29,71 euro (bila 396,29 eura), te Sloveniji za 21,30 eura (bila 1.056,47 eura).



Prosječna plaća porasla je i u Makedoniji u odnosu na prošlu godinu i to za 17,38 eura (bila 381,90 eura), a u Bosni i Hercegovini za 12,46 eura (bila 436,13 eura).



Zanimljivo je da se nivo prsječne plaće jedino nije mijenjao u Crnoj Gori, te da se zadržao na iznosu od 511 eura.





