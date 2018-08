Slovenija je jedina država regiona koja je u toku 2018. godine ostvarila suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni s inostranstvom.

Tako je pokrivenost uvoza izvozom u Sloveniji iznosila 102,1 posto u prvih pet mjeseci ove godine.



Nakon Slovenije, Srbija je druga zemlja u regionu s pokrivenosti uvoza izvozom i to na nivou 76,3 posto za šest mjeseci ove godine. Ipak, to je za čak 2,9 posto manje nego u istom periodu prošle godine kada je taj nivo iznosio 79,2 posto.



Pokrivenost uvoza izvozom u Makedoniji za pet mjeseci ove godine bio je na nivou 74,7 posto, u Bosni i Hercegovini za šest mjeseci 2018. godine 62,48 posto, a u Hrvatskoj za pet mjeseci ove godine 59,7 posto.



Najmanju pokrivenost uvoza izvozom imala je Crna Gora za šest mjeseci ove godine i to na nivou od svega 16,5 posto. Ipak, to je za 0,8 posto više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj nivo bio 15,7 posto.



Slovenija je za pet mjeseci ove godine uvezla iz inostranstva robe u vrijednosti 2.645.631 hiljadu eura, a izvezla roba vrijednih 2.659.306 hiljada eura. Tako dobit Slovenije iznosi 256.724 hiljada eura.



Izvoz roba iz BiH za šest mjeseci 2018. godine iznosio je 5.834.005 hiljada KM, a uvoz roba 9.336.486 hiljada KM. Time je vanjsko trgovinski robni bilans BiH u minusu 3.502.481 hiljada KM.



Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-jun 2018. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1.402,5 miliona eura, što ukazuje na rast od 13,8 posto u odnosu na isti period prethodne godine.



Izvoz robe imao je vrijednost od 198,6 miliona eura, a uvoz 1.204 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 19 posto, a uvoz veći za 12,9 posto.



Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Srbije za period januar-jun 2018. godine iznosi 22.476,8 miliona dolara što je porast od 23 posto u odnosu na isti period prethodne godine.



Istovremeno izraženo u eurima spoljnotrgovinska robna razmjena Srbije iznosila je 1.856 miliona i u toj valuti je evidentiran porast od 9,9 posto u odnosu na isti period prethodne godine.



Izvezeno je robe u vrijednosti od 9.725,1 mil. dolara, što čini rast od 20,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 1.2751,7 mil. dolara, što je za 25 posto više nego u istom periodu prethodne godine.



Izvoz robe, izražen u eurima, imao je vrijednost od 8.033 miliona, i to je povećanje od 7,6 posto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrijednost od 10.527 miliona, što predstavlja povećanje od 11,7 posto u odnosu na isti period prošle godine.



Deficit iznosi 3.026,5 miliona dolara, što čini povećanje od 42,7 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u eurima, deficit iznosi 2.494 miliona, što je povećanje od 27,2 posto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.



U Makedoniji izvoz za pet mjeseci ove godine iznosio je 2.759.963 hiljada dolara, a uvoz 3.694.366 hiljada dolara.



Ukupan izvoz Republike Hrvatske od januara do maja 2018., prema prvim rezultatima, iznosio je 42,1 milijardu kuna, dok je uvoz iznosio 70,6 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 28,4 milijarde kuna.





