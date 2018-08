Željeznice Republike Srpske (RS) su za prvih šest mjeseci ove godine iskazale gubitak od 6.264.055 KM, što je za tri posto više u odnosu na isti period 2017.

Željeznice RS / 24sata.info

Ukupni prihodi ovog javnog preduzeća u prvoj polovini poslovne godine ostvareni su u iznosu 30.697.535 KM i za sedam posto su manji u odnosu na prošlogodišnje, a ukupni rashodi manji su za pet posto i iznose 36.961.590 KM.



Željeznice su, kako je saopćeno iz uprave, prekinule dugogodišnji trend pada u putničkom saobraćaju i u prvoj polovini ove godine prevezle 61.900 putnika, što je povećanje od devet posto u odnosu na isti period lani.



Ostvareno je 4,3 miliona putničkih kilometara, odnosno 22 posto više nego u prvih šest mjeseci 2017. godine.



-Razlog za navedeno povećanje je produžetak relacije saobraćanja vozova iz Sarajeva do Doboja i nazad na relaciju Sarajevo – Banja Luka - Sarajevo, uz mogućnost ostvarivanja veza iz stanice Doboj za i iz Tuzle - saopćeno je iz Željeznica RS-a.



U periodu januar – juni prevezeno je 2.043.481 tona raznih vrsta robe što je za šest posto manje nego u istom periodu prošle godine.



-Na takav rezultat uticala je činjenica da najveći korisnik prevoza 'Arcelor Mital', zbog remonta visoke peći u zeničkoj željezari, u navedenom periodu nije prevozio rudu četrdesetak dana, ali se očekuje da do kraja godine plan prevoza za tog korisnika bude ostvaren - tvrde iz Željeznica RS-a.



Iako je povećan prihod od prevoza u putničkom saobraćaju za 35 posto u odnosu na prvo polugodište 2017., manje prevezene robe donijelo je i manji prihod po tom osnovu za 16 posto, pa su ostvareni poslovni prihodi za šest posto manji nego u istom periodu prethodne godine.



Na kraju juna u Željeznicama RS-a je bilo zaposleno 2.686 radnika, 12 posto manje nego lani, što je rashode za lična primanja smanjilo za oko 2,5 miliona KM, odnosno 11 posto u odnosu na isti period 2017..



Planiraju da do kraja godine broj zaposlenih svedu na 2.500, što će smanjiti izdvajanja po tom osnovu.



(FENA)