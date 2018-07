Turistički kapaciteti Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) i dalje su vrlo dobro popunjeni i trenutno su na razini prošlogodišnjih, kazao je Feni viši stručni suradnik Turističke zajednice HNŽ-a Ramiz Bašić, koji očekuje daljnji porast turističkih posjeta i noćenja.

- Nadamo se da će nam kolovoz donijeti još veći broj turističkih posjeta – istaknuo je Bašić.



Po njegovim riječima, Hercegovačko-neretvansku županiju i Grad Mostar još uvijek najčešće posjećuju gosti iz Poljske, Hrvatske, Turske, Italije, Slovačke, Kine i arapskih zemlja, koji najčešće posjećuju mjesta koja su bogata kulturno-povijesnom baštinom, ali i prirodnim znamenitostima.



Naglašava kako je među posjećenijim mjestima u HNŽ-u svakako Međugorje, koje je središte vjerskog turizma, no kako kaže, to marjansko svetište bilježi blagi pad posjeta u odnosu na prošlu godinu.



Istodobno, u Neumu su popunjeni svi hotelski kapaciteti, što je, po Bašićevom mišljenju, bilo i očekivano.



Što se tiče plaćanja ulaza na Stari most o čemu se posljednjih godina često govori, Bašić drži kako je to kompleksno pitanje koje zahtjeva studiozni pristup.



- Turistička zajednica ne žuri s donošenjem te odluke u koju je, ponavljam, uključeno mnogo čimbenika - naglasio je.



Viši stručni suradnik Turističke zajednice HNŽ-a upozorio je i na brojne probleme u turizmu, kao što su neprijavljivanje gostiju, neplaćanje boravišne takse te loša cestovna infrastruktura.



Iako su zemlje regije u zadnje vrijeme povećale cijene usluga, one su u Mostaru i HNŽ-u ostale na prošlogodišnjoj razini.



Prema službenim podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH u srpnju ove godine Federaciju je posjetilo 105 tisuća turista, što je za 17 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kazao je Bašić te dodao da prednjače inozemni turisti sa oko 82 posto.

