Potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u Republici Srpskoj (RS) u junu ove godine je koštala 1.879,73 KM, a prosječna plaća od 849 KM mogla je da pokrije njene troškove sa svega 45,17 posto - izračunali su u entitetskom Savezu sindikata.

Najviše prosječne neto zarade u junu isplaćene su u oblasti finansijske djelatnosti i osiguranja - 1.345 KM i bile su veće za 2,24 posto u odnosu na majsku plaću, a najniže u ugostiteljstvu i iznosila je samo 559 KM.



Iz sindikata upozoravaju da su niske prosječne neto plaće u junu primili zaposleni u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima i to od 572 KM, zatim u građevinarstvu 558 KM, te u oblasti umjetnosti zabave i rekreacije 575 KM.



Mala primanja su i u trgovini, gdje je prosjek 622 KM, u djelatnosti poslovanja nekretninama 632 KM, u oblasti saobraćaja i skladištenja 636 KM, te u prerađivačkoj industriji 656 KM.



Ove zarade pokrivale su troškove potrošačke korpe od 29,74 do 35,48 posto.



Ukupne potrošačke cijene u junu su u odnosu na maj bile manje za 0,2 posto, a najviše je pojeftinila odjeća i obuća i to za 2,5 posto.



Najviše novca porodice u RS u junu su trošile za nabavku prehrane - 697,81 KM.



Sindikalci ponovo apeluju da se potpišu Opći i granski kolektivni ugovori u RS, te da povećanje plaća i poboljšanje životnog standarda svim radnicima bude stalan proces.



-To bi ublažilo migraciju školovane i radno-sposobne radne snage koja sve više odlazi na rad u inostranstvo - ukazuju iz Saveza sindikata RS-a.



