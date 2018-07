Slijedom brojnih upita povodom usvajanja Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine, Federalno ministarstvo finansija smatra potrebnim javnosti pružiti mjerodavne informacije o toj temi.

Foto: 24sata.info

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) donio je 10. jula 2018. Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine, kojom je zadržana metodologija iz 2009. godine - 10% ostaje na podračunu za poravnanje, a preostali iznos dijele Federacija BiH (59%), Republika Srpska (39%) i Distrikt Brčko (2%).



Raspodjela prihoda koji su bili zadržavani na podračunu obavljena je 16. jula, na način da je Federaciji doznačeno 81,7 milion, Republici Srpskoj 54 miliona, a Distriktu Brčko 2,7 miliona KM.



Budući da članovi Upravnoga odbora nisu mogli postići saglasnost i ova odluka donesena je kao privremena, s klauzulom da rezerve od 10% ostaju na podračunu i služit će za poravnanje nakon usvajanja konačne metodologije raspodjele.



Na taj način nije ugrožena pregovaračka pozicija FBiH u odnosu na pravo pripadnosti prihoda, jer je ovakva raspodjela sredstava privremenog karaktera, a krajnje poravnanje izvršit će se tek po usvajanju konačne metodologije. Na taj način sredstva koja su bila deponirana na posebnom podračunu stavljena su u funkciju izgradnje autocesta, održavanja izgrađenih autocesta i cesta, i otvaranje novih investicijskih ciklusa i druge slične potrebe. S druge strane, neraspoređena sredstva u visini od 10% ostaju jamac da neće biti ugroženo pravo nijednoga entiteta.



Procjenjuje se da će do kraja 2018. godine ukupna sredstva na rezervama iznositi 47 miliona KM.



Kao dodatni argument za usvajanja ovakve odluke jest i trenutna nelikvidnost i ugrožena solventnost Javnog preduzeća Autoceste FBiH koje je krajnji korisnik putarine od 0,25 KM, a koje je prema Ugovoru o kreditu/pozajmici u kašnjenju plaćanja tranši od 24,4 mil. KM prema kreditorima za Projekt Koridor Vc na dan 18. juli 2018., a do kraja 2018. godine kašnjenje bi bilo oko 50 mil. KM, uvećano za zatezne kamate.



Zbog takve situacije, JP Autoceste je pokrenulo proceduru prikupljanja nužnih sredstava putem emisije vrijednosnih papira – obveznica. Naime, ako JP Autoceste ne izmire svoje obaveze, ugrožava se Proračun Federacije BiH, jer je Federacija BiH jamac za uzete kredite/pozajmice, čak i u slučaju da se ne izvrši emisija obveznica.



Usvajanjem Odluke, JP Autoceste će moći izmiriti svoje obaveze i investirati u nove projekte i izgradnju cestovne infrastrukture u čitavoj BiH za dobrobit svih građana BiH, a ne postoji rizik za Proračun FBiH.



Prema tome, donošenje Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine bilo je nužno, kako bi se značajna sredstva (165.271.274,13 KM – zaključno s 13. julom 2018.), a koja su do tada bila zadržavana na podračunu prikupljenih cestarina u Centralnoj banci BiH, rasporedila entitetima i Distriktu Brčko, a sve u cilju pokrivanja tekućih troškova poslovanja, održavanja izgrađenog dijela autocesta, te izbjegavanja negativnih financijskih rezultata poslovanja korisnika.





(FENA)