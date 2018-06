Kompanija Bawazir Group planira da uveze oko 17.500 tona soli iz Tuzle u Indoneziju u vrijednosti od 28 miliona eura, što će biti dobra poslovna, trgovinska saradnja za obje zemlje, rekla je u intervjuu za Fenu ambasadorica Republike Indonezije u BiH Amelia Achmad Yani.

Foto: FENA

- Posjetila sam “Solanu” u Tuzli. Za mene je to nevjerovatno da grad Tuzla nema more ali ima izobilje soli ispod zemlje. So je čista i izvorna sa visokom kvalitetom - rekla je ambasadorica Amelia Achmad Yani čiji intenzivni angažman na jačanju ekonomske saradnje dvije države bilježi značajne rezultate.



Potvrdila je svoj angažman ambasadorica i organiziranjem i predsjedavanjem značajnim sastankom o usklađivanju poslovnih prilika između Indonezije i BiH a koji je održan na ovogodišnjem Sarajevo Business Forumu (SBF).



- Učestvovalo je 17 kompanija iz BiH, također se pridružila kompanija Bawazir Group osnovana u Džeddi, te jedna kompanija osnovana u Njemačkoj, DKR - Njemački centar za robotiku, kao i kompanija Alchemy Capital Sarajevo čiji osnivač dolazi iz Bahreina. Bili su prisutni predstavnici odjela za bilateralne odnose Ministarstva vanjskih poslova BiH, Službe za poslove sa strancima BiH, Privredne komore Federacije BiH te Rahul Chhabra, ambasador Indije sa sjedištem ambasade u Budimpešti, Mađarskoj. Sastanku su prisustvovali i čelnici Bosna Bank International (BBI) - kaže ambasadorica Republike Indonezije.



Naglašava kako je na sastanku bio mnogo veći broj poslovnih subjekata nego prošle godine, što kako kaže, govori o velikom interesu s obje strane i potrebi za dijalogom "jedan na jedan" između bh i indonežanskih kompanija.



- Rezultirao je sastanak narudžbama iz BiH za indonežansku kafu, dok turističke agencije započinju programe posjeta iz obje države. Indonezija je prezentovala brojne proizvode, Arabika i Robusta kafu u zrnu sa različitih mjesta u Indoneziji, kokosov šećer, cimet, brikete od kokosovih ljuski, kakao i čaj. Za turističke programe, Indonezija je održala prezentaciju “Posjetite Indoneziju”. Obje prezentacije su dobile izvrstan odjek - precizira ambasadorica Amelia Achmad Yani.



U nastavku razgovora o razvijanju ekonomske saradnje dvije države, ambasadorica kaže da će od 24. do 28. oktobra u Džakarti biti održan Sajam trgovine (Trade Expo) te se nada dolasku privrednika iz BiH.



Na pitanje u čemu je specifičnost kafe koja se proizvodi u Indoneziji, i za koju je tokom prezentacije rečeno da je izvanrednog kvaliteta (a upućeni kažu da takav kvalitet sada nije prisutan u ponudi u regionu, op.a), i čiji uvoz u BiH se očekuje ove godine, ambasadorica kaže da svaki otok proizvodi kafu.



- Za izvoz - uvoz između Indonezije i BiH, naravno najvažnija je indonežanska kafa, obje vrste, Arabika i Robusta. Plantaže kafa su skoro u svim dijelovima Indonezije, na različitim nadmorskim visinama, što utječe na ukus i jačinu kafe - pojašnjava ambasadorica i dodaje kako, obzirom da se u BiH kafa dosta konzumira, smatra da može biti značajan proizvod u trgovinskoj razmjeni dvije države.



Indonezija je 4.proizvođač kafe u svijetu i 2. izvoznik specijalitetne kafe u svijetu. Proizvodi 10,6 miliona vreća kafa godišnje, a 90 posto kafe u Indoneziji uzgaja se na malim farmama veličine jednog hektara. U 2017. godini, izvoz kafe je porastao 25 posto u odnosu na 2016. godinu, što je dokaz potražnje u svijetu za indonezijskom kafom koja se u uzgaja od 17. stoljeća. Indonežani su treći u svijetu, u smislu početka uzgoja kafe, nakon Etiopije i Arabije, a 1717. godine bio je prvi izvoz kafe iz Indonezije u Evropu.



Značajna je i zapažena na ovogodišnjem Sarajevo Business Forumu (SBF) bila prezentacija turističkih potencijala i ponude Indonezije, koja se sastoji od 17.504 otoka, od kojih su najveći Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Papua, te manjih otoka ili grupa otoka kao što su Bali, Zapadni Mali sundski otoci, Istočni Mali sundski otoci i Molučki otoci.



Dvije trećine Indonezije, koja ima 225 miliona stanovnika, čini vodena površina. Otok Java je jedan je od najgušće naseljenih otoka na svijetu. Skoro 80 posto stanovništva živi na otoku Java.



Obje države u ekonomskoj saradnji ističu turizam.



- Broj turista iz BiH u Indoneziju iznosio je oko 930 u 2017.godini i već je u porastu od 30 posto u odnosu na 2016., a ove godine predviđamo da će se broj turista povećati za dodatnih 30 posto u odnosu na prošlu godinu, obzirom da nekoliko avio kompanija dolaze u Sarajevo i direktno lete za Indoneziju preko Dubaija, Istanbula ili Dohe. Ovo je dobar znak. Također brojni Indonežani posjećuju BiH, najviše Mostar i Međugorje. Precizni podaci nisu registrovani u našim bazama podataka jer indonežanski turisti dolaze koristeći Šengen vizu preko Evrope, kao što je Rim, Beč ili Njemačka, tako da njihovi dolasci nisu poznati našoj ambasadi - kaže ambasadorica.



Na kraju razgovora je najavila kako će u ovoj godini turističke agencije organizovati posjete BiH i Indoneziji sa detaljnijim programima po umjerenoj cijeni. Putovanje na relaciji Džakarta - Sarajevo traje 14 sati.





