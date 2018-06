Novoimenovani vršitelji dužnosti članova Uprave Aluminija d.d. Mostar, v.d. direktora Društva Dražen Pandža i v.d. izvršnoga direktora za tehničke poslove i razvitak Boris Vican, intenzivno rade na stabiliziranju općega stanja u Aluminiju, priopćeno je u četvrtak iz te kompanije.

Fokus se stavlja na održavanje maksimalne operativnosti u proizvodnomu procesu, na otklanjanje nemira koji se uvukao među radnike, potom na popravljanje narušenoga odnosa sa sindikalnom organizacijom, kao i na oporavljanje ugrožene tvorničke reputacije među poslovnim partnerima.



- Odmah po imenovanju na ovu dužnosti, javno sam poručio kako stanje u Aluminiju nije dramatično i odgovorno stojim iza te izjave. Mi nastavljamo raditi i proizvoditi, našim kupcima jamčimo urednu isporuku ugovorenih količina metala, a našim dobavljačima nastavak izmirivanja obveza onim intenzitetom kojim to možemo u ovomu trenutku podnijeti - poručio je direktor Pandža.



Ova će Uprava, dodao je, do maksimalnih granica iskoristiti sve raspoložive ljudske i intelektualne kapacitete, s ciljem održavanja proizvodnoga procesa i rješavanja nagomilanih obveza, kako bi se što brže stabilizirali financijski tijekovi i otklonio problem nelikvidnosti Društva.



Zahvalio je svim Aluminijevim partnerima na razumijevanju i strpljenju koje iskazuju, kako je kazao, i u ovomu vremenu, kada je tvornici potrebno žurno smirivanje napetosti i popravljanje narušenih odnosa, na čemu se sada predano radi.



- Posljednja su događanja poljuljala teško izgrađivano povjerenje kod nekih od naših poslovnih suradnika i ja ih zbog toga ne mogu kriviti, ali mogu dati sve od sebe, što i činim, kako bih ih uvjerio da je stanje na terenu pod kontrolom i da mi možemo nastaviti ispunjavati naše tekuće obveze. Jasno je kako smo suočeni s nizom problema, od nepovoljnih burzovnih indeksa, gdje u prvomu redu mislim na cijene električne energije i ostalih sirovina, do pitanja ostvarenoga gubitka. No, imamo prostora, snage i volje, a prije svega i jasnu strategiju za nadvladavanje tih problema – poručio je direktor Pandža.

