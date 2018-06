Potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u Republici Srpskoj (RS) u maju je iznosila 1.882,50 KM i prosječna isplaćena neto plaća u iznosu od 847 KM pokrivala ju je sa svega 44,99 posto, podaci su entitetskog Saveza sindikata.

Najviše zarade u maju su isplaćene u oblasti finansijske i djelatnosti osiguranja i to 1.313 KM i bile su manje za 2,88 posto u odnosu na aprilsku plaću, a najniže u građevinarstvu, svega 558 KM i manje su za 0,53 procenata.



Iz Sindikata upozoravaju da su niske plaće u maju ove godine primili i radnici u ugostiteljstvu i to samo 559 KM, zatim u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima - 572 KM.



Prosječna majska primanja zaposlenih u oblasti umjetnosti, zabave i rekreacije iznosila su 575 KM, u trgovini 622 KM, u djelatnosti poslovanja nekretninama 632 KM, zatim u oblasti saobraćaja i skladištenja 636 KM, te u prerađivačkoj industriji 656 KM.



Navedene zarade pokrivale su troškove sindikalne potrošačke korpe od 29,64 do 34,85 posto, upozorili su sindikalci.



Istovremeno, ukupne potrošačke cijene u maju ove godine u odnosu na april, bile su veće za 0,2 posto, a najviše je poskupio prijevoz i to 1,2 procenata.



Najviše novca porodice u ovom bh.entitetu u maju su trošile za prehranu i to 699,21 KM, stanovanje i komunalne usluge koštale su 568,87 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva trebalo izdvojiti 105,25 KM. Odjeća i obuća koštale su 137,25 KM, higijena i njega zdravlja 88,31 KM, prijevoz 200,23 KM, te obrazovanje i kultura 82,38 KM.



-Iz navedenih podataka jasno je da je u RS krajnje vrijeme da se potpišu Opći i granski kolektivni ugovori, te da se povećaju plaće i poboljša životni standard svim radnicima. To bi ublažilo stalnu migraciju školovane i radno-sposobne radne snage koja sve više odlazi na rad u inostranstvo – ponavljaju iz Saveza sindikata.





