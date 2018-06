BiH nije postigla željene rezultate agresivnim povećavanjem akciza na cigarete i zbog toga će najvjerovatnije ove godine biti predložene izmjene zakona kako bi se usporio rast akciza na duvanske proizvode, rekli su za portal CAPITAL ministri finansija RS i FBiH Zoran Tegeltija i Jelka Milićević.

Arhiv / 24sata.info

Analize proizvođača cigareta pokazuju da je povećanjem akciza na cigarete i rastom nelegalne trgovine BiH od 2010. godine do danas izgubila oko 1,5 milijardi KM poreskih prihoda.



Sve to uvidjeli su i predstavnici vlasti u BiH zbog čega je nedavno radna grupa Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) pripremila izmjenu Zakona o akcizama kojom je predloženo uvođenje moratorijuma na dalje povećanje akciza na cigarete, najvjerovatnije u naredne tri godine, a UO UIO zatražio dodatnu analizu.



Ministar finansija RS Zoran Tegeltija rekao je za CAPITAL da su se uslovi dramatično primijenili od trenutka kada su akcize počele da se povećavaju i da bi rješenje bilo usporavanje rasta akciza, al ne i njihovo smanjenje.

Tegeltija: RS pogodno pogodno tlo za plasman cigareta sa tržišta sa manjim opterećenjem



„Sa ovim cijenama RS je, nažalost, pogodno tlo za plasman cigareta sa nekih drugih tržišta koja imaju manje opterećenje. Nadam se da će biti dovoljno spremnosti i saglasnosti da uvedemo moratorijum, koji neće biti dugoročan, već da samo usporimo rast akciza koji trenutno imamo“, rekao je Tegeltija.



Govoreći da li je realno očekivati takvo rješenje u izbornoj godini, Tegeltija je rekao da dobre odluke treba donositi bez obzira na to da li je godina izborna ili ne.





„Mi u RS smo spremni donijeti takvu odluku. Da li postoji raspoloženje i kod ostalih koji čine većinu, nisam siguran, ali kada su u pitanju minsitri finansija RS, FBiH i BiH mislim da postoji spremnost, jer smatramo da ovo što se sada dešava nije dobro“, kazao je Tegeltija.



Ministar finansija FBiH Jelka Milićević je konstatovala da povećanje akciza ne prati povećanje prihoda i da je ovim stvoren veliki prostor za rast crnog tržišta.



„Prihodi nam nisu ni pali, ali je to nama indikativno, jer se nije smanjio broj pušača. Stvorili smo prostor za ljude koji se bave tim poslom, a nisu u legalnim tokovima, tako da je ispravan stav radne grupe koju je formirao UO UIO. Vlade RS i FBiH su na zajedničkoj sjednici definisale program aktivnosti za suzbijanje sive ekonomije i jedna od pozicija je upravo i usporavanje povećanja akciza na cigarete i duvanske prerađevine. Razmatrali smo izvještaj radne grupe i rekli smo im da ga moraju doraditi i napraviti potpunu analizu jer nam je lakše izaći sa pripremljenim izmjenama i dopunama zakona pred parlament i to braniti“, rekla je Milićević.



Ona je priznala da, s obzirom na to da je izborna godina, možda i nije najbolje vrijeme za izmjene zakona, ali da se može učiniti da to, ipak, bude moguće.

Proizvođači: Stabilizacija tržišta moguća jedino kroz hitnu izmjenu zakona



S druge strane, proizvođači upozoravaju da je stanje alarmantno i da je neophodna hitna reakcija vlasti kroz izmjenu zakonskih propisa.



Generalni direktor Filip Morisa za BiH Srđan Lazović ističe da je stabilizacija tržišta duvanskih proizvoda jedino moguća kroz hitnu izmjenu zakona o akcizama u dijelu duvanskih proizvoda.





"Zbog toga odluku Upravnog odbora smatramo pozitivnim pomakom u tom smjeru i verujemo da je uvođenje moratoriuma ispravno kratkoročno rešenje. Sa druge strane, da bi najavljeni moratorijum zaista i stupio na snagu za 2019. godinu neophodno je da on bude i formalno predložen od strane Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje te usvojen od strane Savjeta ministara i Parlamenta BH“, rekao je Lazović.



Direktor korporativnih poslova i komunikacija u kompaniji Japan Tobacco International za Zapadni Balkan Goran Pekez kaže da ova kompanija snažno podržava preporuke eksperata UIO BiH koji su predložili trogodišnji moratorijum na povećanja akcize na duvan.



„Pozivamo vlade i ministarstva finansija u BiH da nastave i sa sveobuhvatnim akcijama borbe protiv sive ekonomije i ilegalne trgovine, što bi uključilo pojačanu kontrolu nelegalnog prometa u prodavnicama kroz tržišne i poreske inspekcije, kontrole policije na graničnim prelazima, prometnim tačkama i pijacama, rigorozne kontrole uzgoja duvana, kao i druge mjere koje će dovesti do značajnog povrata poreskih prihoda“, rekao je Pekez.



Iz ove kompanije navode da velika poreska povećanja, čak i kad su predviđena kalendarom, ukoliko ne uzimaju u obzir kupovnu moć dovode do šokova na tržištu, ekspanzije ilegalne trgovine i gubitaka poreskih prihoda.



Podsjećaju da je u BiH akciza povećana sa 28 evra u 2010. na čak 83 evra na 1.000 cigareta u 2018 te da takav porast akciza i cijena duvanskih proizvoda je, istakao je JTI, bio preveliki teret za potrošače koji su se okrenuli ilegalnim alternativama.



„Minimalno akcizno opterećenje u zemljama članicama EU iznosi 90 evra na 1.000 cigareta, ali prema pravilima EU, to je cilj koji zemlje kandidati za ulazak u EU treba da postignu u roku od četiri godine nakon dana pristupanja EU“, navode u JTI.

(Capital)