Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da postoji mogućnost da entitetske vlade na prijedlog resornih ministarstava ograniče gornji nivo cijene nafte i naftnih derivata.

Mirko Šarović / 24sata.info

- Iz ovih najava u proteklih dan, dva vidimo da je to moguće. Koliko će to biti ne znam, u svakom slučaju mislim da je to dobar početak – kazao je Šarović novinarima u Sarajevu.



Podsjetio je da se svi porezi, takse i marže u vezi sa gorivom izračunavaju na entitetskom nivou, te dodao da je spreman da pruži vlastiti doprinos u okviru svojih nadležnosti.



- Ako neko smatra da je neophodno učešće Vijeća ministara ili Ministarstva na čijem sam čelu, ja ću vrlo rado u tome učestvovati, dati svoj doprinos u okviru nadležnosti koje imamo - kazao je Šarović.



Povećanje akciza, kako je dodao, uticalo je jednim dijelom na povećanje cijene goriva, ali je to povećanje došlo u najgorem mogućem momentu kada su 'divljale' cijene nafte na svjetskom tržištu što je ključni element koji utiče na formiranje cijena.



- Ono što je veoma važno jeste da je jedna vrsta nezainteresovanosti i ravnodušnosti daleko iza nas, te da očito postoji mnogo onih koji su zainteresovani za ono što će se dešavati, a pri tome najviše mislim na građane jer to direktno utiče na sve njih. Smatram da je najveći doprinos to što postoji javno mnijenje, postoje građani i njihov stav, pa ne trebamo biti iznenađeni ni ako budu reagovali i na neka druga pitanja koja se njih tiču - poručio je Šarović



Na pitanje da li postoje naftni karteli i udruženja koja se dogovaraju o cijeni goriva i visini marže, Šarović je kazao kako je to ozbiljno pitanje i stvar inspekcijskih organa.



– Ono što je najsimptomatičnije i što možda pada u oči jeste da prilikom svakog povećanja cijene goriva imamo dogovaranje naftnog sektora i njihovih predstavnika o visini cijene goriva, što asocira da postoji neka vrsta dogovora. Da li je ona u okviru zakona, da li možda remeti neka pravila, mislim da vrijedi i na ovom slučaju da se to ispita – dodao je Šarović.



Predsjednik Vanjskorgovinske komore (VTK) BiH Ahmet Egrlić je kazao je da VTK ima asocijaciju naftaša, kao i asocijaciju prevoznika i putničkog i teretnog saobraćaja, te da pokušavaju rješavati probleme i doći do zajedničkih stavova i rješenja.



- Cijene goriva u zadnje vrijeme su poprimile takav oblik i karakter da ni naši prevoznici u putničkom i teretnom saobraćaju nisu više konkuretni, niti u regionu, niti u svijetu. Jedna od njihovih komparativnih prednosti bila je povoljna cijena nafte i natnih derivata. Sad smo već u situaciji da su investicije kada je riječ o nabavci novih prevoznih sredstava dovedene u pitanje upravo zbog cijene naftnih derivata – dodao je Egrlić.





(FENA)