Vlada Republike Srpske (RS) zatražila je od entitetskog parlamenta da, po hitnom postupku, usvoji zakon o posebnom postupku eksproprijacije, radi izgradnje Koridor 5-C kroz taj bh.entitet i izgradnje dionice autoputa „9. januar“, Banja Luka – Doboj.

Tvrdi da postojeći zakonski okvir u određenim segmentima usporava realizaciju projekta u predviđenim rokovima.



- To se posebno odnosi na institut rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, jer je za izgradnju autoputa neophodno obezbijediti odgovarajuće pravo na zemljištu za trasu autoputa i pristupne saobraćajnice i privremeno zauzimanje zemljišta koje će biti korišćeno tokom i do završetka izgradnje -naveli su iz Vlade u obrazloženju tog zakona.



Imajući u vidu da izgradnja Koridora 5-C obuhvata i dionicu autoputa „9. januar“, proizašla je potreba da se ovim zakonom obuhvati i početa dionica autoputa Banja Luka - Doboj, s pristupnim saobraćajnicama, kao i eksproprijacija nepokretnosti potrebnih za izgradnju navedene trase te utvrdi da je, osim projekta izgradnje Koridora 5-C, ta dionica od opšteg interesa.



U obrazloženju tog zakona se također tvrdi da bi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na ovim putnim pravciima, a u skladu s rokovima utvrđenim odredbama važećeg Zakona o eksproprijaciji, dovelo do odugovlačenja postupka eksproprijacije, a tako i do mogućnosti nastupanja eventualne materijalne štete za RS.



Podsjećaju da se ta izgradnja finansira kreditnim sredstvima, kao i na činjenicu da su prema ugovoru zaključenom između investitora i izvođača radova propisani penali i drugi nepovoljni uslovi u slučaju da imovinski odnosi nisu riješeni, te s time opravdavaju hitnost u postupku donošenja tog zakona.



Neophodno je, smatraju u entitetskoj izvršnoj vlasti, da se u postupku eksproprijacije propišu kraći rokovi određenih upravnih procedura u odnosu na rokove propisane važećim Zakonom o eksproprijaciji i Zakonom o opštem upravnom postupku.



U tom zakonu Vlada je utvrdila i normu na dnevnom nivou i to od pet nacrta rješenja postupka eksproprijacije, dok je za svako rješenje urađeno preko utvrđene norme tim zakonom predviđena novčana naknada.







