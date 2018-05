Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kazao je danas, na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, da nije tačan podatak da 75 posto svojih potreba za poljoprivrednim proizvodima i hranom Bosna i Hercegovina zadovoljava iz uvoza, ali jeste tačan izvozno-uvozni, trgovinski bilans koji kaže da BiH uveze hrane, odnosno poljoprivrednih proizvoda i sve ono što jeste hrana, blizu tri milijarde KM, a izveze jednu milijardu.

Šarović je to kazao odgovarajući na poslaničko pitanje Mirsada Đonlagića (SBB BiH) koji je pitao za tačnost podatka koji je nedavno pročitao u medijima da BiH uvozi 75 procenata hrane.



Ministar Šarović je naveo da BiH dva puta više uvozi poljoprivrednih proizvoda i hrane nego što izvozi, ali je to trgovački bilans.



Dodao je da se skoro 90 posto domaće proizvodnje potroši u BiH i "to treba uzeti u obzir kada pravimo jedan ukupan bilans potrošnje u BiH hrane i poljoprivrednih proizvoda, zato što su skoro tri četvrtine naših farmi male farme koje proizvode za sebe i samo jedan mali dio daju za tržište, za proizvodnju".



- BiH se odlučila za liberalno, slobodno tržište, ne zatvoreno, znači ono regulisano. Mogući su različiti paradoksi da, na primjer, zadovoljavamo samo sa 40 posto svojih potreba za žitaricama, odnosno sa pšenicom, ostalo uvozimo, ali da smo izvozno orijentirani, izvozimo više od 120 hiljada tona izvan BiH brašna i proizvoda od brašna - kazao je Šarović.



Dodao je da je možda najdrastičniji primjer s mlijekom, navodeći da BiH proizvede 700 miliona litara mlijeka, približno u oba entiteta pola-pola. Od toga se otkupi samo 220 miliona i tih 220 miliona se preradi.



- Znači, ni jedna trećina se ne otkupi, ostalo se proda ili koristi u domaćoj proizvodnji. Od ovih 220 miliona, BiH 70 miliona izvozi, a uvozi samo 65 miliona. Znači, više izvozimo mlijeka nego što ga uvozimo - naveo je ministar Šarović, dodajući da je ovo vrlo kompleksno pitanje, te da će nastojati da poslaniku Đonlagiću i druge podatke dostavi u pismenoj formi.





