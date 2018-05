Ambasador Republike Italije u BiH Nicola Minasi i zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) Sukhrob Khoshmukhamedov danas su potpisali ugovor vrijedan 1.000.000 eura za unapređenje turističke ponude Via Dinarica.

Tim će ugovorom, čijem je potpisivanju prisustvovala Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, biti ozvaničena nova faza projekta Via Dinarica i nastavak unapređenja jedinstvene turističke ponude u Bosni i Hercegovini.



- Cilj projekta je unapređenje turizma u BiH koji sa sobom nudi prave prilike za rast i za otvaranje novih radnih mjesta, posebno mladim ljudima – kazao je Minasi i dodao da BiH ima ogroman potencijal a ovaj će projekt biti savršen primjer iskorištenja tog potencijala za rad i razvoj.



Izrazio je nadu da će privući još više turista u BiH, uključujući i turiste iz Italije.



Via Dinarica je 2017. godine uvrštena na listu Nacionalne geografije kao jedna od najboljih svjetskih destinacija za ljubitelje prirode, a, kako je kazao Khoshmukhamedov, ulaganje Vlade Italije će omogućiti daljnji razvoj turističke ponude i kapaciteta.



- Sektor turizma je jedan od najbrže rastućih u BiH, a projekt Via Dinarica je integriran turistički proizvod, zahvaljujući sredstvima koje je osigurala Vlada Italije – izjavio je Khoshmukhamedov.



Izrazio je nadu da će projekt dati doprinos socioekonomskom razvoju i unapređenju kvalitete života građana BiH.



Projekt Via Dinarica, koji implementira UNDP, doprinosi smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih nejednakosti u BiH kroz unapređenje i promociju jedinstvene regionalne turističke destinacije.



Ukupna vrijednost nove faze projekta je 1,3 miliona eura, od čega je milion eura osigurala Vlada Italije, a UNDP 300.000 eura, saopćeno je iz UNDP-a u BiH.



Prvu fazu projekta Via Dinarica je sufinansirao USAID u iznosu od milion dolara i provodi se u saradnji s partnerskim institucijama: Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske.



U drugoj fazi projekta bit će završeni poslovi na izgradnji kapaciteta općina za pružanje turističkih usluga, a, osim Bijele staze, projektom će biti obuhvaćene i sve druge staze.



Via Dinarica, mega-planinarska i pješačka staza, koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima, na ovaj način je prepoznata i priznata kao velika razvojna šansa i potencijal, prije svega, za Bosnu i Hercegovinu.



Via Dinarica kroz BiH prolazi u tri linije-staze: Zelenoj, Bijeloj i Plavoj. Zelena vodi bh. šumama i namijenjena je za porodično planinarenje i rekreaciju, Plava prolazi u jugoistočnom dijelu Hercegovine i povezuje tu regiju s Jadranskim morem.



Bijela staza, koja vodi vrhovima naših najviših planina, najzanimljivija je tzv. thru-hikerima, avanturistima, visokogorcima, planinarima i svima ostalima koji su željni netaknutih prirodnih ljepota i planinskog mira i spokoja, saopćeno je iz Terra Dinarice.

