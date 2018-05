Predstavnici Vlade Republike Italije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), će u srijedu potpisati ugovor vrijedan 1.000.000 eura za unapređenje turističke ponude – Via Dinarica projekt UNDP-a.

Tim će ugovorom biti ozvaničena nova faza projekta Via Dinarica i nastavak unaprjeđenja jedinstvene turističke ponude u Bosni i Hercegovini.



Ceremoniji potpisivanja ugovora, u zgradi Ujedinjenih nacija, prisustvovat će ambasador Italije u BiH Nicola Minasi, zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) Sukhrob Khoshmukhamedov.



Via Dinarica je 2017. godine uvrštena na listu Nacionalne geografije kao jedna od najboljih svjetskih destinacija za ljubitelje prirode, a ulaganje Vlade Italije će omogućiti daljnji razvoj turističke ponude i kapaciteta.



Projekt Via Dinarica, koji implementira UNDP, doprinosi smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih nejednakosti u BiH kroz unaprjeđenje i promociju jedinstvene regionalne turističke destinacije.



Prvu fazu projekta Via Dinarica je sufinansirao USAID u iznosu od milion dolara.



Projekt Via Dinarica se provodi u saradnji sa partnerskim institucijama: Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, i Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske.



Ukupna vrijednost nove faze projekta iznosi 1,3 miliona eura, od čega je jedan milion eura osigurala Vlada Italije, a UNDP 300.000 eura, saopćeno je iz UNDP-ja u BiH.

