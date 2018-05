U Mostaru se održava manifestacija izbora Osobe godine Večernjakovog pečata kojoj prisustvuju brojni visoki dužnosnici iz BiH i regije.

Foto: 24sata.info

Ovogodišnji Pečat za privrednika godine osvojio je Rusmir Hrvić predsjednik Uprave AS GROUP - najveće i najuspješnije bh. prehrambeno-trgovačke industrije u Bosni i Hercegovini



U obrazloženju je navedeno da je Rusmir Hrvić pod svoje okrilje uzeo i Agrokomerc, te da daju posao za 4.500 ljudi, proizvode i otkupljuju od bosanskohercegovačkih framera i da je prošla godina za AS GROUP bila najuspješnija.



Hrvić se u kratkom obraćanju zahvalio svima koji su glasali za njega i AS grupaciju, te dodao da je velika čast dobiti ovo priznanje.



- Ujedno bih se zahvalio i svim našim uposlenicima, kolegama, saradnicima koji su zajedno sa mnom zaslužni za ovo priznanje, te potrošačima koji kupuju naše proizvode i podržavaju sve domaće proizvođače iz cijele BIH, rekao je Hrvić.



Dodao je da svi zajedno trebamo raditi na podizanju konkurentnosti kako bi podigli konkurentnost BIH i naše privrede, a sve s ciljem da se popravi standard naših građana.



- Podjele i granice treba ukidati i ići u pravcu Evropske unije na čije tržište trebamo gledati kao na naše, zaključio je Hrvić.

