Primjer i priča Anela Bektaša koji trenutno živi u Danskoj pokazuje da ulaganje dijaspore u domovinu može donijeti rezultat, nova zapošljavanja i razvoj u Bosni i Hercegovini.

Foto: FENA

- Odlučio sam okupiti tim u Bosni i Hercegovini te smo pokrenuli kompaniju krajem 2016. godine, u suradnji s firmom Freund Elektronik iz Danske u kojoj radim od 2015. godine. Radimo razvoj i distribuciju vlastitih programa - interfon sistemi, kućna automatizacija, audio sistemi, serveri i sisteme za kontrolu pristupa - pojašnjava Bektaš.



Kaže da su se za iskorak u BiH odlučili "u skladu s dugoročnim planovima, a bazirano na pozitivnim iskustvima u suradnji s pojedinim tehnološkim kompanijama u Bosni i Hercegovini i sa željom da zadržimo pozitivan trend u razvoju naših vlastitih tehnologija“.



- Trenutno je velika potražnja za našim proizvodima u državama Skandinavije, posebno Danskoj te je danska kompanija (koja djeluje kao naš glavni distributer) i marketinški odjel za ovo tržište. Naša ponuda spada u viši rang, proizvodi su lakši za ugradnju i osiguravamo adekvatnu podršku na zahtjev korisnika. Imamo zaokružen biznis model, na nama je da nastavimo s radom i provedemo zacrtano - dodaje Bektaš.



On kaže da kompanija nastavlja s razvojem sistema kućne automatizacije te daljim rastom kroz inovacije i ponudu na tržištu. Uz to, kaže, dolaze i nova zapošljavanja.



- Ostvarili smo saradnju s USAID Diaspora Invest kroz grant program i tehničku podršku, te je i to jedna od prednosti bh. tržišta gdje postoje izvrsne prilike za podršku u povezivanju, investiranju i razvojnim aktivnostima. Naš tim je pokušao i vjerujem da radimo dobar posao u Bosni i Hercegovini. To je samo po sebi moja poruka drugima koji razmišljaju da li uložiti i pokrenuti posao u domovini - dodaje Bektaš.

(FENA)