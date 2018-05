Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko izjavio je danas u Sarajevu da BiH nedostaje 6.000 radnika u sektoru informacionih tehnologija /IT/.

Ismir Jusko / 24sata.info

"BiH i region su u deficitu kada je riječ o IT sektoru i teško je, gotovo nemoguće, da nađete nezaposlene iz ove branše", izjavio je Jusko na otvaranju Druge konferencije o potencijalima razvoja softverske industrije u BiH.



Prema njegovim riječima, potrebno je raditi na animiranju mladih za ova zanimanja, posebno ako se ima u vidu hiperprodukcija u nekim drugim strukama.



"Jedan Temišvar /Rumunija/ godišnje odškoluje 1.200 IT stručnjaka, a BiH oko 300", naveo je Jusko i izrazio nadu da će nove generacije u BiH zajedno sa institucijama pomjeriti postojeće granice.



Haris Memić iz "Bit alijanse", koja je sa Ministarstvom komunikacija i transporta organizator konferencije, istakao je da softverska industrija sama može načiniti napredak, ali mali.



"Uz podršku institucija, taj napredak može biti daleko bolji", rekao je Memić.



On je uporedio IT sektor BiH i Bugarske, navodeći da je Bugarska tokom prošle godine izvezla usluge u ovoj oblasti vrijedne oko milijardu eura, a BiH svega 200 miliona eura.



Memić je naglasio da je riječ o globalnom sektoru i da treba naći način da se zadrže mladi u BiH koji se bave ovim poslovima, da im se pruže dobri uslovi kako ne bi otišli u inostranstvo.



Konferenciji su prisustvovali i ambasador SAD u BiH Morin Kormak, te predsjednik Upravnog odbora IKT klastera Bugarske Peter Statev.





(SRNA)