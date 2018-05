Politička nestabilnost i podijeljenost, preduga procedura za ishodovanje potrebnih dozvola, nepredvidivost poreskog okvira, te nedosljednost u propisima samo su neki u nizu faktora koji utiču na to da potencijalni investitori zaobilaze BiH kao destinaciju svog ulaganja.

Potvrđujući to, iz Vijeća stranih investitora (VSI) u BiH kazali su za Fenu kako se često može vidjeti da je primjena mnogih zakonskih odredbi u praksi problematična i da institucije zbog svoje kompleksnosti i neefikasnosti birokratskog aparata različito tumače određene propise te prebacuju nadležnosti.



Neusklađenost pojedinih propisa na samoj teritoriji BiH također je otežavajući faktor u poslovanju i domaćih i stranih kompanija, dodali su iz Vijeća te istakli da je harmonizacija propisa s legislativom Evropske unije i susjednih zemalja od izuzetne važnosti za potencijalne i postojeće investitore.



Ohrabrujuću naznaku predstavlja podatak da direktna strana ulaganja za prošlu godinu iznose 758.4 miliona maraka, što ukazuje na porast stranih investicija za 26.4 posto u odnosu na petogodišnji prosjek (period 2012-2016. zbir Q1 – Q4) ili za 57.3 posto u odnosu na 2016. godinu.



- Iako su direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini bila skromna prethodnih godina, nadamo se da će se pozitivan trend i porast investicija u narednom periodu ostvariti, uzimajući u obzir neosporne potencijale i potrebe BiH ekonomije – naglasili su iz VSI-a, napominjući kako bi fokus bh. vlasti trebao biti na razvoju i podsticanju proizvodnje i izvoza.



Nužno je, kako navode, privući investicije i investitore koji će raditi transparentno, društveno odgovorno, koji će uložiti kapital, implementirati najmodernije tehnologije i zaposliti bh. građane.



- Da bi se poslovna klima popravila, što bi dovelo do rasta direktnih stranih ulaganja, potrebni su, prije svega, stabilan politički i pravni sistem, niske porezne stope uz poticaj reinvestiranja dobiti, efikasna administracija, te kvalitetna edukacija zaposlenih, koji trebaju biti sposobni, kvalificirani, vrijedni, a onda i adekvatno plaćeni za svoj rad – istakli su iz Vijeća stranih investitora u BiH.



Pored toga, neophodno je porezno rasteretiti privredu i rad, nužna je harmonizacija propisa na svim nivoima, suzbijanje sive ekonomije i korupcije koje se, kako navode, osim represivnim može postići drugačijim poreznim sistemom, pravno zaštititi pravo svakog pojedinca, vlasnika, smanjiti broj i visinu parafiskalnih nameta i okrenuti se budućnosti i ekonomiji.



- Mi kao partneri institucijama, možemo i očekujemo da se naše preporuke uvaže i da postanemo dio promjena za oporavak bh. ekonomije – kazali su iz VSI-a.



Njihove preporuke sadržane su u "Bijeloj knjizi", periodičnoj publikaciji putem koje strane kompanije u BiH artikulišu poslovne okolnosti i poteškoće s kojima se susreću u našoj zemlji.



Za "Bijelu knjigu" i preporuke kažu da su odlična polazna osnova za sprovođenje reformi u pravcu poboljšanja poslovnog ambijenta, a do sada je objavljeno njenih šest izdanja.



- Uz šesto izdanje pripremili smo i reviziju do sada usvojenih preporuka i možemo reći da je otprilike 30 posto zakonskih rješenja usvojeno na osnovu preporuka iz 'Bijele knjige' - naglasili su iz VSI-a te dodali kako je u pripremi i sedmo izdanje koje će biti prezentovano početkom naredne godine.



Ovo vijeće je u proteklih nekoliko godina ostvarilo aktivnu saradnju s bh. vlastima na svim nivoima i dosta preporuka VSI-a implementirano je u oba entiteta, ali, pomaci ne idu tako brzo.



- Stvari ovdje funkcioniraju jako sporo i odluke koje se donose često su predmet vraćanja s parlamenata na vlade i tu se upravo gubi dragocjeno vrijeme neophodno za brži razvoj privrede, a samim tim i dodatni poticaj za strane investicije - ističu iz VSI-a.



Od vlasti na svim nivoima, kako navode, očekuju da se svojim aktivnostima posvete stvaranju i promovisanju boljeg poslovnog ambijenta, što će u konačnici opredijeliti veliki broj investitora da realizuju svoje investicije u Bosni i Hercegovini.



- Kontinuiranim radom na uklanjanju barijera i stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i imidža BiH kao destinacije povoljne za ulaganja, stvorit će se i opća klima koju će prepoznati i ulagači i šira javnost, pa će tada i velike investicije, uz ukupan godišnji priliv veći od milijardu maraka, postati realnost - poručili su iz VSI-a.



Vijeće stranih investitora u BiH aktivno djeluje od 2006. godine i u svom članstvu broji više od 60 najznačajnijih domaćih i stranih kompanija koje su do sada investirale više od 9 milijardi maraka, a trenutno zapošljavaju blizu 15.000 bh. građana.

