Senad Šantić izbjegao je, kao dijete, u Švedsku 1993. godine. Međutim, njegova veza sa Bosnom i Hercegovinom nije pokidana, pa je od 1996. godine ljeta provodio u rodnom Mostaru, održavajući stalne kontakte s rodbinom i prijateljima na dvije strane Evrope. Vratio se i pokrenuo IT kompaniju.

Njegova životna priča počinje sa željom da sačuva vezu s rodnim gradom, a danas donosi nova radna mjesta za mlade ljude u Bosni i Hercegovini.



- Nakon studija informatike, otišao sam u Sjedinjene Američke Države na godinu dana, gdje postepeno počinje moje usmjeravanje prema biznisu i poduzetništvu. Vratio sam se u Švedsku, te sa svojim profesorima pokrećem kompaniju za jednu mobilnu aplikaciju koju su koristile lokalne škole. Uvijek sam znao da hoću nešto napraviti na Balkanu i osjetio sam da je pravo vrijeme za to. Kontaktirao sam prijatelja Nikolu Mirkovića i dogovorili smo da pokrenemo informatičku konsultantsku firmu. Kažem mu, ja ću otići u Mostar i voditi posao i programiranje, a on će ostati u Švedskoj te nam pronalaziti poslovne prilike. Tako je i bilo - prisjeća se Šantić.



U Bosni i Hercegovini pokrenuo je kompaniju ZenDev i krenuli su s radom.



- Naša osnovna filozofija je briga za radnike. Pokušavamo stvoriti radno mjesto sa što manje stresa, bez prekovremenih sati. Mreža klijenata se širi, radimo uglavnom sa švedskim tržištem, ali smo prisutni i šire. Svakog dana se širimo, treba nam još kadrova, tražimo nove ljude, ulažemo i dalje - dodaje Šantić.



Ističe da su prije nekoliko mjeseci počeli suradnju s USAID Projektom "Diaspora Invest". To je, kaže, još jedna prednost rada u domovini - postojanje takvih aktivnosti koje stimuliraju njihov rad i ulaganje.



- Kroz programsku podršku smo osigurali opremanje kancelarije, zatim i edukaciju iz search engine marketinga i optimizacije. Povezali su nas sa drugim klijentima, te zajedno radimo na širenju mreže i suradnje, kako u državi tako i u inozemstvu. Olakšali su nam u tom procesu i time otvorili prostor da stvaramo nova radna mjesta - zaključuje Šantić.



Poručuje da je "sad pravi trenutak za investicije u Bosnu i Hercegovinu, jer ima ogromni prostor za veliki rast“.



- Postoji radna snaga i velike mogućnosti za razvoj. Mnogi se ustručavaju od ulaganja u našoj državi, ali najbolja poruka za njih je 'kupuj kad svako prodaje, a prodaj kad svako kupuje'. Naše vrijeme dolazi i samo treba napraviti prvi korak - zaključio je Šantić.





