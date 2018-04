Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sa devetog Sarajevo Business Foruma je poručio da se mora stvoriti temelj koji će pomoći bh. dijaspori da ulaže u svoju državu.

Foto: FENA

- To je naša obaveza, svi koji obavljaju važne funkcije moraju raditi na tome - istakao je Crnadak. Vjeruje da bh. državljani koji žive i rade u inozemstvu, bez obzira na to kada su napustili svoju državu, imaju u srcu želju da investiraju u BiH.



Siguran je da bi investirali kada bi imali podršku države.



Ministar je govorio na panelu posvećenom, između ostalog, dijaspori, a naglasio je da to treba biti glavna tema drugog dana Sarajevo Business Foruma.



- Mnogo bi mogli promijeniti kada bi se uključili svi, i naši ljudi koji su otišli iz BiH, sa svojim kompetencijama - poručio je Crnadak.



Izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima devetog Sarajevo Business Foruma te naveo da je veliki zadatak pred organizatorima narednog.



- Ovo je sjajan okvir za dovođenje stranih investicija u BiH - rekao je Crnadak.



Također, istakao je da je optimista u vezi s razvojem BiH, ali da svi trebaju više raditi.



- Mislim da ljudi srednjih godina mogu doživjeti bolje sutra, a kamoli mladi - naglasio je Crnadak.



Tokom drugog dana Sarajevo Business Foruma bilo je govora o utjecaju ekonomija evropskih zemalja na region, te jačanju regionalne industrije kreiranjem jačih lanaca snabdijevanja.



Prvi dan foruma dogovoreno je nekoliko projekta među kojima izgradnja vjetroelektrane kod Livna.





(FENA)